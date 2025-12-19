跨年迎曙光全台44特色活動 觀光署公布旅遊地圖

（中央社記者黃巧雯台北19日電）2025年逐步邁入尾聲，全台各地推出賞夕陽、跨年與迎曙光活動，交通部觀光署今天公布44個特色活動，包括台北最High新年城-2026跨年晚會，邀請民眾跟著旅遊地圖，迎接2026年。

交通部發布新聞稿彙整國家風景區、主題樂園及各個縣市政府等44個跨年迎曙光特色活動，從都會星光派對、山城日出音樂會，到湖畔跨年與戰地曙光，並依區域以「北、中、南、東、離島」分區列出活動。

北部部分，觀光署表示，台北最High新年城-2026跨年晚會已有30年歷史，每年12月31日在台北市民廣場展開，由國內外藝人及表演團體接力演出，倒數時刻搭配萬眾矚目的台北101煙火秀，邀請現場民眾共同倒數迎接新的一年，已成為全台最經典的跨年儀式。

觀光署指出，今年跨年多元舞台將會結合四四南村、景勤一號公園、東區頂好廣場、象山公園等，讓不同的音樂風格布滿跨年晚會主舞台周邊。

中部方面，觀光署指出，2026日月潭跨年晚會將於12月31日晚間於水社碼頭熱鬧登場，今年也推出水社、伊達邵雙場域同步施放跨年煙火，湖光倒影與煙火相互輝映，打造日月潭特有的跨年視覺饗宴，民眾隔天還可到海拔820公尺的金龍山參加「2026金馬龍來迎曙光」，欣賞金龍山的壯麗日出，迎接新年第一道曙光。

南部部分，觀光署表示，12月31日的「賞太平2025一抹紅霞」活動，民眾可遠眺嘉南平原及台灣海峽觀賞2025年最後一抹紅霞，遊客還可彩繪祈福燈喜迎2026新年，同時在隔天可參加以古典音樂為主軸的阿里山日出印象音樂會。

觀光署指出，東部部分，可到花蓮遠雄海洋公園參加跨年限定唯一梯次的「2025海洋星光之夜」，以夜宿探險島水族館為主軸，推出星光派對與專屬導覽等多項體驗，營造不同跨年氛圍。

離島部分，觀光署表示，除了2025年馬祖歲末聯歡跨年晚會邀請知名藝人、樂團演出外，還有2026元旦迎晨曦暨升旗健行活動，可在馬祖最高峰壁山迎接第一道曙光，再沿路健行至塘岐運動場參與升旗典禮。

今年跨年活動橫跨全台，從山巒、海洋、樂園到離島，觀光署表示，更多活動資訊可洽觀光署國家風景區管理處、主題樂園及縣市政府相關網站查詢，另提醒因活動期間遊客眾多，建議民眾參加跨年及迎曙光活動時，可多搭乘公共運輸或接駁車，並事先做好保暖禦寒準備。（編輯：謝雅竹）1141219