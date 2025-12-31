跨年返家免擔心！基隆市府推多元交通服務 免費接駁車在這搭

【記者葉先鵬／基隆報導】隨著2025年邁入尾聲，各地都推出跨年活動一同迎接新年，考量跨年夜會有大量人潮，基隆市府貼心規劃多元夜間交通服務，除了安排自南港轉運站發車的接駁專車外，臺鐵加班列車、市區公車也會加開班次，希望讓市民在盡情歡慶跨年之餘，也能安全、方便地返家。

基隆市府指出，市民參加完台北跨年晚會後，可於凌晨0時至2時搭乘捷運板南線至南港站，再步行前往南港轉運站西站，搭乘免費接駁專車返回基隆，免去散場後深夜「沒車可搭」的困擾。接駁專車自南港轉運站西站發車後，於基隆端先行停靠台灣電力公司站，沿線比照2088A路線停靠各站，終點為海科館站，方便市民就近下車返家。

配合跨年疏運，臺鐵公司自臺北站加開3班次基隆方向加班車，往基隆列車自凌晨1時起陸續發車，經松山、南港、百福、七堵、八堵、三坑等站，最晚約於凌晨3時33分抵達基隆。另有由基隆站發車開往臺北方向的加班車，同樣自凌晨1時起出發，提供往返雙向旅客選擇。

公車部分則加開103、104、202、302、501、505等6線市區公車班次，於凌晨1時55分（103、302、501線）、2時25分（104、202、302、501、505線）及3時45分（全部6線）自二信循環站發車，依原行駛路線行經基隆轉運站或基隆火車站南站。另規劃加開402區間車（終點七堵國小）及R86區間車，分別自百福及八堵火車站出發，服務百福社區、六堵、七堵及暖暖區沿線居民，完善跨年夜後公共運輸接駁。

最後提醒民眾，跨年夜將在虎仔山施放煙火，為確保過程順利，太平國小旁停車場與去年一樣於12月30日中午12點起至1月1日凌晨2點暫停開放車輛停放；虎仔山「KEELUNG 地標」周邊（太平青鳥前道路、朝鳳宮路口）將於12月31日晚間11點至1月1日凌晨0時20分實施交通管制。

基隆市府規劃多元夜間交通服務，包括接駁專車、臺鐵加班列車、市區公車加開班次。翻攝照片

