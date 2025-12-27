跨年追劇看啥？《怪奇物語》最終集12/31上線 美國人選宅家看

《怪奇物語》第5季第2輯12月26日上線。（圖／NETFLIX提供）

跨年夜追劇已成為許多人的選擇，2025年的跨年檔期更有諸多精彩影集與電影上線。Netflix熱門影集《怪奇物語》第5季最終集將於12月31日壓軸登場，該影集前四集已創下5960萬次觀看的英語影集史上最佳首播紀錄。根據《紐約郵報》針對3000名受訪者的調查，高達35%的人計畫在跨年夜觀看這部備受期待的最終集。此外，各大串流平台也推出多部新作，包括《烈火戰車》第二季、《藍月終曲》、《強納斯兄弟過聖誕》以及泰勒絲的巡演紀錄片，為選擇宅在家的觀眾提供了豐富的娛樂選擇。

《怪奇物語》第5季最終集即將在跨年夜登場，成為全球影迷的焦點。該影集在前四集上線後的五天內就累積了5960萬次觀看，創下英語影集史上最佳首播紀錄。這部熱門影集將在最終季解開「顛倒世界」的謎團，影集統籌麥特達菲表示，顛倒世界並非異次元，而是通往另一個次元的橋梁，這個解釋可能顛覆觀眾多年來的猜測。

除了《怪奇物語》，其他串流平台也推出多部精彩作品迎接跨年。由新一代「美國隊長」安東尼麥基主演的《烈火戰車》第二季已在CATCHPLAY+上線。同一平台還有伊森霍克與瑪格麗特庫利主演的音樂傳記文藝片《藍月終曲》，為觀眾帶來不同風格的觀影體驗。

Disney+則推出原創電影《強納斯兄弟過聖誕》，描述三兄弟在回家旅程中遇到各種狀況的歡樂冒險，充滿笑料與溫馨氛圍。此外，天后泰勒絲的六集巡演紀錄片也將上線，記錄了她的演唱會幕後花絮以及與未婚夫相遇的過程，為粉絲提供了更多了解偶像的機會。

隨著越來越多高品質的影視作品在跨年檔期上線，選擇宅在家追劇已成為許多人跨年的新方式。這些精彩的影集和電影為不想出門的觀眾提供了展開追劇馬拉松的絕佳選擇，讓大家在家中也能度過充實而愉快的跨年夜。

