跨年連趕兩場演出！ 許富凱預告：獻新歌首唱

金曲歌王許富凱今（23）日推出年度壓軸創作新歌〈對我祝福〉。今年跨年夜他將連趕嘉義、屏東2場演出，預告將獻出新歌首唱，為樂迷送上新年祝福，談及這首作品，許富凱表示：「想對過去這一年的自己說聲辛苦了，一路走過來我們一起堅持到底，希望未來的我能更了解自己想要的、想做的，2026繼續迎接更多未知的挑戰！」。

〈對我祝福〉由許富凱親自填詞，並與製作人王士榛共同譜曲，創作靈感源自他一直相當喜愛張惠妹的真實，由於該曲原為韓國作品，讓他萌生嘗試以台語重新詮釋情感的想法，逐步發展出新歌的雛形，創作過程中，他先設定地點、情境與人物，再從人們在情感中容易產生的狀態出發，最終選擇以失戀為主題，描寫內心的孤獨與自我對話。

製作人王士榛形容，〈對我祝福〉呈現的是一種眼淚在眼眶打轉、喉嚨哽住的情緒，如同站在雨中卻感覺不到雨水的狀態，世界彷彿只剩下自己，帶著濃厚卻內斂的寂寞感。

新歌MV同樣引發關注，邀請導演林士鈞操刀，並運用AI技術製作，MV捨棄傳統線性敘事，改以情緒作為核心，視覺風格接近印象派，保留模糊筆觸與情感層次，同時維持人物輪廓與畫面節奏。透過光影、色塊與邊界的模糊處理，呈現記憶殘留的感受，整體氛圍安靜內斂，帶有孤獨卻不失溫度。團隊期望觀眾能隨著音樂感受情緒本身，而非理解一個被明確交代的故事。〈對我祝福〉MV今晚將於許富凱個人YouTube頻道上線。

