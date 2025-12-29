跨年遇到地震怎麼辦？大巨蛋看演唱會、戶外跨年晚會、在家聚會⋯地震來了這樣避難才安全

跨年遇到地震怎麼辦，你知道嗎？年末將至，許多民眾都安排好跨年行程，不過日前規模7.0的強震也讓不少人心有餘悸，擔心若跨年碰上地震可能引發嚴重災情。無論跨年這天，你打算在大巨蛋看演唱會、戶外參與跨年晚會、看電影，或是待在家中和熟悉的親友聚會，跟著Yahoo新聞編輯室一起來認識地震保命祕訣，快樂、安全地迎接新的一年哦！

跨年活動往往人潮眾多，遇到地震若沒有良好的應變處置，可能發生嚴重災情，不可不慎！（示意圖／Getty Images）

大巨蛋看演唱會

聽演唱會跨年，是一件氛圍感滿滿的事。許多粉絲都認為，能跟喜愛的藝人、歌手一起邁向新的一年意義非凡。2025年跨至2026年，台北大巨蛋跨年場演唱會是天后蔡依林開唱，想必吸引大批歌迷朋友一同參與。

不過，大巨蛋演唱會人潮眾多，為了避免發生踩踏事故、釀成傷亡意外，台北市消防局防災科學教育館提醒，一旦發生地震，千萬不能慌張地衝往出口或樓梯口，正確做法是聽從廣播或引導人員的指示避難，以雙手、隨身物品保護頭頸，並遠離可能掉落的物品，才能避開危險，順利逃生。

延伸閱讀》開車族請避開！101煙火倒數、蔡依林大巨蛋開唱 台北跨年封路改道動線一次看

Yahoo解釋性新聞

戶外跨年晚會

內政部消防防災館表示，地震發生時戶外相對安全，請用隨身物品保護頭頸部，靜待地震結束。切記，不要在地震當下跑入室內，同時也要遠離建築物、樹下、高架橋下等危險區域，並隨時注意掉落物、招牌、磁磚等，以防受傷。

鑑於跨年晚會現場可能人潮擁擠，胸腔暨重症醫師黃軒曾示警，應留意「潮流效應」及「骨牌效應」，以免造成壓迫性窒息、踩踏事件，或心理恐慌引發的次生災害。以地震為例，倘若發生，可能導致民眾心理恐慌蔓延，環境風險也大幅增加。

友善提醒，參加戶外跨年晚會時，應先熟悉場地環境，了解緊急出口與疏散路線，避免進入過於擁擠的區域；發生地震時，應保持冷靜和警覺，避免推擠，若感到壓力過大，應嘗試移動至邊緣區域；接著，應採取雙手交叉護胸，確保胸腔不被壓迫；如果不幸跌倒，務必蜷曲身體、並呈現保護頭頸部的姿態，以保自身安全。

電影院

跨年這天，你買票進電影院，觀賞一部期待已久的電影。此時，突然發生地震，肯定讓人不知所措。

內政部說明，看電影發生地震，絕對不能慌張逃竄，請直接俯身躲進前後排座椅中間的走道。若空間不夠，則要做好彎腰、抱頭的動作，並盡量俯身到比椅背更低的狀態，確保頭部不會受傷。若正好行進在影廳走道旁，則應盡快找到堅固的牆柱蹲下暫時躲避。

假如讀者朋友還沒進入電影院影廳，而是在百貨、商場內，台北市消防局防災科學教育館建議，應立即遠離商品區，當心不要被陳列架上飛散的商品砸到；並往牆面或是柱子附近避難，同時利用購物籃或隨身物品保護頭部，等待地震結束後再行離開。弱勢恰巧在電梯旁，則可在電梯外牆旁邊趴下、掩護、穩住，並拿起隨身物品保護自身頭頸部，切忌進入電梯內。

在家聚會

跨年到處人擠人，也有不少民眾想要待在家裡，煮上一桌好菜，溫暖地跟親友們共同迎接新的一年到來。雖然在自家比較不會有戶外大型踩踏事件，但跨年時大家最常擠在一起的客廳、廚房，同樣存在危機。

台北市消防局防災科學教育館指出，當發生地震時，客廳的家具位移可能產生擠壓傷害；周遭的門窗、照明器具（燈具）也可能破碎飛散導致割傷；高處物品可能掉落；櫃子亦有傾倒風險，在在都可能使得人員受傷。

廚房方面，則要留意烤箱、微波爐等家電用品可能因地震搖晃而傾倒或翻落，櫥櫃內的物品可能掉落、刀具亦可能飛出。倘若烹飪中遇到地震，務必立即關閉瓦斯爐及使用中的家電用品，保護頭部並遠離大型家具、爐具與櫥櫃，移動至餐桌等堅固桌子底下。地震停止後，也要隨即確認火源關閉狀況和瓦斯開關。

台灣全民安全指引（俗稱小橘書）分享，地震發生時，民眾若身處室內，首先要蹲下或趴下，避免被震倒；接著躲到堅固的桌下或牆角，不要慌亂跑到戶外增加風險；最重要的關鍵就是保護頭頸，等待搖晃停止。倘若災情嚴重，請帶著緊急避難包前往避難收容處所避難。

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：廖梓鈞

