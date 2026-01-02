跨年遇軍演「女友偷人開房間」 役男崩潰：飯店錢我出的

大陸解放軍日前進行環台軍演，強碰跨年假期，不少官兵因此無法外出，一名正在服兵役的男網友分享，原本和女友約好一起跨年，飯店也提前訂好了，卻因軍演無法離開營區，為補償女友獨自跨年，他主動負擔飯店全額費用，未料女友竟帶其他男子入住，讓他超崩潰。

一名男網友昨在Dcard上發文分享，他大學剛畢業，目前正在服兵役，原本已和女友規劃好一起跨年，飯店也早就訂好，沒想到臨時遇到大陸舉行環台軍演，導致他無法離開營區，得知消息後，他第一時間向女友道歉，心疼對方只能獨自跨年，主動表示負擔飯店全額費用做為補償。

男網友表示，跨年倒數那一刻，他人在營區滿懷愧疚，後來卻從朋友口中得知，女友不僅在社群平台發文抱怨他缺席，還帶另一名男子入住那間由他出錢的飯店，讓他當場崩潰，直呼「這不只是被綠，簡直是這輩子最大的笑話」。

男網友也透露，自己這幾個月努力從不到7000元的薪水中省吃儉用，只為了替女友準備驚喜，最後卻意外成了對方和別人開房間的「贊助金」。

悲慘經歷引起網友討論，不少人留言安慰，「軍演幫你看清一個人」、「看完心臟都揪了一下，這是對你的善良最殘忍的踐踏」、「還好沒有把爛人帶進新的一年」、「用軍演認清一段感情其實也好，至少不必再浪費時間和金錢」。

