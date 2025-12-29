跨年過年狂刷！刷LINE Bank快點卡「週週15%」優惠 揪朋友再送$1376元

記者李鴻典／台北報導

迎2026年跨年與農曆春節消費需求旺季，LINE Bank今（29）日宣布即日起延長並升級「快點卡」回饋方案，包括LINE Pay消費、全台餐廳、百貨量販、電影院、KTV、線上娛樂、網購、外送訂餐場景等百萬商家，以及民眾出遊與保障所需的「人工加油」、「保險投保」，祭出百萬商戶消費享樂週週「4%」優惠，再加上Trip.com日韓機票及飯店刷卡折扣，週週優惠最高達到「15%」。

LINE Pay消費、全台餐廳、百貨量販、電影院、KTV、線上娛樂、網購、外送訂餐場景等百萬商家都優惠。（圖／品牌業者提供）

LINE Bank同時宣布廣受好評的「推薦友禮」正式延長到2026年，推薦台外幣開戶、分期信貸、聯名信用卡雙卡最高分別獲得$188、$588、$600元，完成所有產品推薦一位好友最高可賺 $1,376元獎勵金且獎勵無上限，尤其針對推薦青年開戶「加碼$88元」，幫助交友廣闊的民眾賺取額外獎勵，也適合父母長輩引導青年、社會新鮮人學習「數位理財」，兼賺獎金。

貼近民眾日常需求，快點卡2026年首季優惠廣泛滿足不同族群喜好，提供涵蓋全台百萬商家刷卡優惠：針對網購族群，週一到週四刷快點卡，蝦皮、momo最高享4%優惠；針對愛叫外送的朋友，週一到週四於foodpanda、UberEats最高享4%優惠；針對週末享樂族來說，週五至週日威秀影城、國賓影城、錢櫃、好樂迪、星聚點最高享4%優惠；針對愛四處趴趴走的民眾，週五至週日加油站人工加油、保險費扣繳最高享4%優惠；針對習慣電子支付的用戶，每週五至週日刷卡LINE Pay、iPASS MONEY享回饋最高4%；針對旅遊愛好者，每週三上Trip.com領取限量優惠代碼，持快點卡於Trip.com刷日本、韓國機票/飯店立享15%現折優惠。

迎接2026年跨年與農曆春節消費需求旺季，LINE Bank祭出刷快點卡週週15%優惠。（圖／品牌業者提供）

2026年「揪友」好康道相報一樣有優惠，凡推薦好友完成指定任務，獎勵金將領到手軟。自2026年1月1日起，推薦好友開立台、外幣帳戶，每人推薦人獎勵$100元，推薦18歲至25歲青年成功開立加碼送「$88元」，總計能賺$188。分期信貸、聯名信用卡每人推薦獎勵分別是$588元、$300元，假設所有產品都推薦成功一輪，能賺$1,376元獎勵金。詳細活動辦法請見LINE Bank 官網公告。

對許多雙北通勤族而言，每天搭捷運早已成生活日常，除TPASS定期票與公共運輸常客優惠外，悠遊卡公司宣布，針對搭乘次數較少、未達優惠門檻的通勤族推出「搭雙北捷運送20%」優惠活動，自2025年12月26日至2026年2月28日止，只要註冊成為悠遊付會員並完成活動登錄，於活動期間持本人記名悠遊卡搭乘臺北捷運及新北捷運，每一活動階段內搭乘達 3 次（含）以上，可獲得20%悠遊付現金回饋券1張，活動計算階段分為2025年12月26日至2026年1月31日及2026年2月1日至2026年2月28日兩個階段，每位會員每一階段限贈1張，回饋券可在悠遊付全通路單筆不限金額使用，例如：於超商使用本券且單筆扣款50元，7天後即可獲得10元回饋金，每券回饋上限20元。

嗶悠遊卡搭乘雙北捷運滿3趟回饋20％。（圖／品牌業者提供）

PChome網路家庭集團旗下專營日本跨境電商服務的子公司「比比昂Bibian」宣布，與日本大型綜合商社伊藤忠商事締結資本與業務合作夥伴關係。此次合作將結合比比昂在跨境電商與物流整合上的實務經驗，以及伊藤忠商事於日本及全球市場深厚的供應鏈與品牌資源，首波聚焦於台灣消費者需求高度集中的動漫與角色 IP商品領域，為台灣市場打造更即時、透明且穩定的日貨購物體驗。

伊藤忠商事看好台灣跨境電商市場的長期成長潛力，並高度評價比比昂在台日跨境商品流通上的累積成果。比比昂目前已建構涵蓋約一億件規模的日本商品數量，並透過自營的跨境物流體系，提供具成本競爭力且高度穩定的配送服務。

比比昂Bibian與日本大型綜合商社伊藤忠商事締結資本與業務合作夥伴關係。（圖／品牌業者提供）

在台灣市場方面，比比昂將持續深化PChome 團既有的電商營運優勢，並整合集團在最後一哩路與生活消費場景上的協同資源，強化日本跨境商品於台灣市場的服務體驗。此一綜效將有助於比比昂將日本商品與 IP 內容，更自然地融入台灣消費者的日常消費情境，進一步提升品牌能見度與用戶黏著度，為公司中長期發展奠定更穩固的市場基礎。

展望未來，雙方合作視野不僅限於單一市場。比比昂將結合伊藤忠商事的全球網絡，審慎評估將成熟的跨境電商與代理購買服務模式，逐步推展至其他海外市場，協助優質 IP 與品牌在風險可控的前提下進軍國際，打造一個兼顧效率、信任與長期價值的跨境電商生態體系。

此外，全球電子紙廠商E Ink 元太科技今（29）日攜手 21 家電子紙生態圈夥伴，為苗栗縣42所國小打造「e啟讀出未來」電子書閱讀器行動圖書館，捐贈1,040台彩色電子書閱讀器，每台預載164本精選優質讀物，總投入價值超過新台幣3,000萬元，嘉惠近21,000名學童涵蓋苗栗七成國小生。

博客來今年適逢30週年，首度推出自有品牌電子書閱讀器BooksPad，並以此專案作為公益首秀。博客來以內容生態夥伴身分加入，憑藉圖書通路龍頭優勢，使得預載書量從過往約百本規模大幅提升至164本，增幅逾五成。今年首度引進英文繪本資源，開創公益閱讀新高度。

博客來首度引進英文繪本資源，開創公益閱讀新高度。（圖／品牌業者提供）

博客來表示，2025年對品牌而言意義非凡，不僅迎來成立30週年，也正式推出第一台自有品牌電子書閱讀器BooksPad，在這樣的重要時刻加入「e啟讀出未來」，把最新閱讀科技與優質內容送進校園，對博客來而言不只是參與公益，更是一項長期承諾。「e啟讀出未來」專案自2017年由元太科技發起，以「一年一縣市」為推動目標，攜手電子紙生態圈夥伴，運用對視覺友善的電子紙技術打造電子書閱讀器，並預載多元豐富、適合低、中、高年級學童閱讀的電子書內容，同時結合聯合國 SDGs永續發展目標，為孩子建構用眼友善、長時間可閱讀的數位學習載具。

