跨年適逢美建國250週年 紐約時報廣場秀新水晶球

2025年最後10秒鐘，參加紐約時報廣場的民眾高舉手機緊盯銀幕，並大聲跟著倒數。

紐約跨年派對上大家喊著，「3、2、1，新年快樂！」

美國進入2026年，天空撒下五彩碎紙花，民眾一起迎接新年到來。水晶球燈下的銀幕也開始播放美國開國以來的歷史軌跡影片。

美國建國250週年委員會里奧斯表示，「我們將首次在跨年夜以外的時間點，也就是7月3日再度舉行落球儀式，迎接7月4日。以時報廣場閃亮風格，這同樣會是一場全球倒數，專為建國250週年，迎接7月4日到來。」

今年紐約市府換上全新水晶球，這顆由5200多片圓形水晶片組成的閃亮彩球，7月3日將破天荒地再度亮相，以歡慶建國250週年的活動。而紐約新任市長曼達尼依循前例，在午夜於曼哈頓廢棄的舊市政廳地鐵站宣誓就職，以確保市政在法律上沒有空窗期，1日白天將再出席正式的公開就職典禮。

華府燈光秀片段上表演著，「美國在上帝的保佑下，走過了荒野開發的旅程。」

華府紀念碑在跨年當晚展示了一場壯觀的燈光秀，燈光秀投射從1776年建國到進入20世紀的美國歷史光影。而美國總統川普則在佛州海湖山莊舉行跨年派對，面對媒體詢問烏克蘭總統澤倫斯基批評和平協議缺乏保障而拒絕簽署的言論，川普避而不答。

川普的派對邀請藝術家霍拉布納即興創作耶穌肖像油畫，川普在現場開標10萬美元，並表示將在畫作上親筆簽名，也將拍賣所得捐作慈善用途，最後這幅油畫由匿名買家以275萬美元、約合新台幣8600萬元得標。