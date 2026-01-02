跨年酒駕撞死清潔員！24歲男竟直奔機場想逃亡失敗

新北市淡水區元旦清晨5時37分發生一起酒駕肇事逃逸死亡事故。24歲嚴姓男子在跨年夜與19歲弟弟及同齡陳姓友人在熱炒店飲酒慶祝後，於清晨酒後駕駛母親杜姓女子的白色轎車返家途中，在中正路與真理街口高速追撞正在停等紅燈的機車騎士。

受害者為57歲毛姓男子，當時正騎車前往台北市中山區清潔隊加班。強大撞擊力道導致毛男連人帶車被拖行數公尺後重摔倒臥路面，經緊急送往淡水馬偕醫院搶救，仍於清晨6時45分宣告不治。

肇事車輛在撞擊後未停車查看，反而踩油門加速逃離現場。警方立即展開追查，調閱沿線監視器後，在淡水新民街一處社區地下停車場發現肇事車輛。警方通知44歲杜姓女車主到案說明，杜女表示車輛於12月31日已被其子嚴男開走外出跨年。

廣告 廣告

根據警方調查，嚴男肇事後駕車返回住處，急忙收拾現金與行李等物品，隨即搭乘計程車前往桃園機場。嚴男抵達機場櫃檯準備購買機票時，才發現自己忘記攜帶護照，導致無法出境。

當天下午2時許，嚴男在母親與弟弟電話勸說下，認清法網難逃，最終決定向警方投案。嚴男到案後進行酒測，數值達0.29毫克，毒品初篩為陰性。

警方表示，嚴男坦承酒駕撞人肇逃，警詢後依公共危險、過失致死及肇事逃逸等罪嫌，將其移送士林地檢署偵辦。此外，嚴男弟弟及陳姓友人明知駕駛酒後仍同車搭乘，警方依道路交通管理處罰條例第35條第8項規定製單舉發，兩人各可處新台幣6000元至1萬5000元罰鍰。

更多品觀點報導

民歌天王酒測爆表0.73！女兒怒轟親爸是垃圾

跨年夜咖啡冠軍男大生遭貨車輾斃！肇事司機下跪求原諒

