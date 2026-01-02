社會中心／洪巧璇、董子誠 台北報導

酒駕撞死人，還想潛逃出境！新北市一名24歲男子，跨年夜和朋友飲酒作樂後，開著媽媽的車，載朋友酒駕上路，結果撞到一名清潔隊員，還拖行近五十公尺，導致清潔隊員死亡，沒想到，男子竟然肇事逃逸，還到桃園機場，想買機票逃亡，結果忘了帶護照，無法出境，最後在親友勸說下投案，訊後遭到羈押。

救護車警笛聲大作，火速趕到新北市淡水的這處路口，因為不久前，一名清潔隊員，在元旦清早上班途中，被酒駕車輛撞上而喪命。肇事駕駛闖禍後，不是先報警叫救護車，而是邊走邊滑手機，若無其事冷血離開，而傷重的清潔隊員在送醫後，宣告不治。死者的機車被撞成廢鐵，車殼零件散落一地，可想而知撞擊力道有多大。當時57歲毛姓清潔隊員，騎車上班停等紅燈途中，被後方駕駛自小客車的24歲嚴姓男子撞飛，還拖行了近五十公尺，事後警方調查，嚴姓男子在跨年夜和親友喝完酒後，就開著媽媽的車，酒駕上路、撞死清潔員，誇張的是，他肇事後，還搭計程車前往桃園機場，想買機票逃亡，結果連護照都沒帶，無法出境，最後在親友勸說之下投案，遭法院裁定羈押。

廣告 廣告





跨年酒駕載友撞死清潔員 肇逃男直奔機場落跑遭羈押

跨年酒駕載友撞死清潔員 肇逃男直奔機場落跑遭羈押（圖／民視新聞）

記者vs.肇事嚴姓男子家屬：「什麼話想要跟死者家屬說的嗎？」一身全黑，帽子口罩包緊緊，他們是肇事駕駛的親友，當時車上除了有24歲嚴姓駕駛之外，還有他的弟弟以及另一名未成年的朋友，2號下午他們來到殯儀館，和死者家屬道歉，並承諾會負起責任。









跨年酒駕載友撞死清潔員 肇逃男直奔機場落跑遭羈押

跨年酒駕載友撞死清潔員 肇逃男直奔機場落跑遭羈押（圖／民視新聞）

記者vs.肇事嚴姓男子家屬：「有沒有跟家屬道歉，要跟家屬道歉嗎？」新年第一天，這樣的噩耗，對死者家屬來說，再多的道歉也於事無補。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

原文出處：跨年酒駕載友撞死清潔員 肇逃男直奔機場落跑遭羈押

更多民視新聞報導

42歲男搞外遇！跨年夜遭小三「持刀斷根」原因曝

臺日VTuber接棒「攻佔」桃園跨年 網見畫面驚喊：這次錢有花對

新竹副縣長罕戴黑框眼鏡！網驚喊：神似蔣經國

