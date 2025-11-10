跨年開唱！美秀集團確定台中麗寶壓軸倒數 MARZ23迎接2026

【緯來新聞網】2025只剩最後50天，由三立電視主辦的「2026包你發 麗寶跨年演唱會」公布首波強力卡司，包括金曲最佳樂團「宇宙人」、人氣樂團「美秀集團」與潮流唱作人「MARZ 23」登場，其中MARZ23和宇宙人在年底接力攻蛋，特別是MARZ23六月才率「TRASH」拿下本屆金曲獎最佳樂團，他說：「拚命了這麼多年算是給了自己一個滿意的成績單，希望新的一年我能夠花更多時間給家人，也讓自己能充分休息、創作。」

MARZ23將於「2026包你發 麗寶跨年演唱會」開唱。（圖／三立提供）

MARZ23 11月22日的「不簡單的演唱會」進入倒數，他透露最近一樣忙著準備演唱會與創作、在工作和育兒之間抓平衡點。雖然是首次在小巨蛋開唱，但他說：「這次比較平常心，卻也無比期待，演唱會的內容有別以往。」下週六忙完演唱會後，他將全心投入跨年演唱會規劃，預告會帶來新單曲給歌迷朋友。



宇宙人「a：回到未來1986」小巨蛋演唱會12月20日登場，距離跨年晚會只相隔11天，因此他們計畫在麗寶跨年演唱會帶來小巨蛋的濃縮精華版，讓現場觀眾彷彿重返小巨蛋，揚言嗨翻全場！ 回顧2025最難忘的一件事，阿奎說：「當然是女兒出生 ，還有首次在日本錄音。」方Ｑ表示：「因為宣傳演唱會跟詹記合作的關係，平常比較少吃麻辣鍋的我連續吃了好幾次，也比較能吃辣了」展望2026年，宇宙人異口同聲：「新專輯發行順利！繼續辦演唱會！」

「美秀集團」去年跨年夜也在麗寶演出，今年回到麗寶擔任壓軸。（圖／三立提供）

「美秀集團」去年跨年夜也在麗寶演出，感受過歌迷們的超級熱情。今年回到麗寶擔任壓軸，準備了40分鐘的演出要和歌迷一起迎接2026：「我們一定準備最嗨的演出跟大家一起倒數，一起用最酷、最帥的方式來告別2025。」2025對「美秀集團」最難忘的一件事就是入圍金曲獎最佳樂團和年度歌曲，明年是他們成團20週年，除了希望可以做出更多更好的歌曲，演唱會也正在準備中，：「籌備好了會跟歌迷說，一定會給大家驚喜。」



麗寶樂園渡假區跨年演唱會邁入第十年，每年吸引超過十萬名遊客湧入渡假區，麗寶樂園渡假區表示，跨年最聰明的玩法就是入住「麗寶T11T12 Hotel」，看完演唱會後可以直接回房休息。

