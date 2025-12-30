跨年開運秘招！民俗專家：「做3件事」2026旺整年

告別2025年，即將迎接2026年，民俗專家王老師分享「開運儀式」，只要做3件事就能保佑2026年運勢飆升！

民俗專家王老師分享做3件事情即可開運。（示意圖／塗豐駿攝）

根據《ETtoday新聞雲》報導，民俗專家王老師分享做3件事情即可開運，包括「火燃除歲斷捨離」，首先拿出一張紙寫下2025年不順遂的事情或是想改善的壞習慣，例如愛亂花錢、愛耍脾氣、睡懶覺等，最後寫上自己的名字和「2025霉運清零」，接著找一個安全的地方把紙燒掉後默念「舊運清除好運來，乾元亨利貞」。

王老師分享第2招開運儀式，把家中「馬桶刷乾淨」即刻將晦氣與煩惱沖洗掉，第3招是「準備鹽水」，噴在把家中各個角落，洗掉舊的磁場，代表迎接 2026丙午馬年的好運。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

