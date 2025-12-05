跨年阿里山看日出元旦首道曙光！祝山觀日列車阿里山林鐵售票資訊公布

文 / 景點+ 張盈盈整理報導

想要安排到阿里山看元旦日出的旅人們注意！阿里山林鐵為疏運於阿里山國家森林遊樂區迎接元旦第一道曙光的旅客，阿里山林業鐵路於 當日清晨2 時50 分開行第1 班祝山觀日列車。自114 年12 月10 日上午9 時起，接 受團體電話預約，18 日上午6 時起開放個人網路訂票，旅客們要提早準備預購車票！

阿里山林業鐵路祝山觀日列車營元旦曙光車票開賣。（圖／阿里山林業鐵路，吳明翰攝影，以下同)

廣告 廣告

團體、個人票分流提早預購

為分流購票人潮，阿里山林業鐵路及文化資產管理處(以下稱林鐵及文資處) 將於114 年12 月10 日上午9 時起至13 日下午4 時止，開放50 人以上團體電話 預約，去回程共21 班次列車(3,100 張車票)，訂票專線05-2679200(阿里山車站)。

個人票於12 月18 日上午6 時起至31 日上午12 時止，開放網路訂票，每人每次 限購6 張票，亦可於31 日下午1 時起至5 時止到阿里山車站1F 購票，網路訂票與現 場購票去回程共計3,900 張車票。

未售完車票從元旦凌晨2 時20 分起，可於阿里山車站1F 購買，每人每次限購10 張，售完為止。提醒旅客提早電話預約或經由網路訂票，避免售票窗口排隊久候，網 路訂票付款後，可在發車前到林鐵售票車站或全臺7-11 便利商店取票。

遊客除可在榮獲金質獎特優的全臺鐵路最高祝山車站(第一座採用智慧生態照明 的車站)欣賞紅楓外，再到祝山觀日平台聆聽「日出印象音樂會」(董事長樂團、 Skyline 天際線融合爵士樂團及樂興之時管絃樂團等)及小笠原山觀景平台迎接星 星、月亮及玉山群峰嶄露曙光(約7 點5 分)，回程第1 班發車時間7 時15 分，末班 車9 時15 分。 因山區溫度偏低，請特別注意保暖裝備。列車開行時刻表資訊可於官網 (https://afrch.forest.gov.tw)查詢。

360秒煙火亮點公布台北101 SPARK 101雙跨年！小S獻聲回顧20年跨年記憶 錄音時與賈永婕痛哭

》https://www.mook.com.tw/article/39118