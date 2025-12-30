跨年限定「農漁創意」美味開吃 陪伴民眾到凌晨一時

為讓高雄跨年活動更添熱鬧氛圍，高市府青年局再度號召青年創業店家，於今（卅一）日跨年夜再次推出第二屆「今晚不關燈‧高雄跨年青創市集」，去年首度辦理即吸引超過十二萬人次、創造約二百一十五萬元經濟產值，獲得民眾熱烈回響；延續去年熱度，今年再次集結八十家受青年局輔導的青創攤車，將於夢時代中華五路與時代大道口登場，從下午四時起陪伴民眾邊吃、邊逛、邊看演出，更將延長營運至凌晨一時，讓跨年喜悅不間斷。

這次市集亮點品牌各具特色，包含「PUPU COFFEE」推出近期最夯的《杜拜巧克力司康》，結合巧克力瀑布與開心果脆脆香氣，口感豐富；「魷嫩有蝦炸海鮮」選用高雄在地農家栽種的九層塔，研發出噴香誘人的《九層塔塔炸海鮮》；此外，飾品品牌「水母繞繞Jelly fish & Land」以高雄山海為靈感，運用海玻璃與天然水晶設計獨特飾品；「壞朋有廚房」則推出冬季限定《芝麻紫薯貝果》，將紫羅蘭品種紫地瓜揉入麵團，讓民眾在跨年夜一站品嚐高雄地味與青年創意。

青年局林楷軒局長表示，「有人潮就有商機！」跨年市集是青年創業者走向城市舞台的實戰場，青年局透過結合市府大型節慶，精準媒合受輔導業者，提供珍貴的展攤與曝光機會，協助品牌在大規模人潮中累積實戰經驗與知名度；本屆高達九成品牌融入「高雄農漁文化」推出限定商品，充分展現青年局輔導品牌在地化、創意化的豐碩成果。

考量跨年人潮湧入，青年局強調，該活動已配合市府跨年整體規劃擬定的「安全疏散計畫」，現場除增設大量顯眼的疏散動線告示牌與夜間指示燈外，亦配置專責維安人力引導，確保緊急事件發生時能迅速應變。

青年局指出，活動現場還規劃了象徵迎新的「許願牆」，邀請民眾寫下二○二六年心願；填寫問卷更有機會獲得「十二月粥品」禮券、「愛河灣水樂園」兌換券及百元市集抵用券。此外，為推動環保永續，民眾自備環保餐具至指定攤位，可享有份量加大或折價優惠。

青年局誠摯邀請全國民眾來到高雄，在熱鬧的青創市集與璀璨煙火中，共同迎接充滿希望的二○二六年。