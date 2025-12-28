跨年雨最大地區曝 元旦後「恐迎寒流」？氣象署解答

記者蔣季容／台北報導

未來一週溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

把握好天氣！中央氣象署今（28）日表示，明天是未來一週天氣最好的一天，週二（30日）至元旦（1月1日）受到東北季風影響，迎風面水氣增多。週五至週日（2日至4日）又迎來一波大陸冷氣團，北部及東北部地區下探13至14度，沿海空曠地區更低，是否達寒流等級仍須密切觀察。

氣象署預報員林定宜說明，明天風向逐漸轉為偏東風到東南風，整體溫度會比今天回升一些，北部約15至23度，中部15至26度，南部17至27度，東部18至25度。迎風面要留意短暫雨，特別是基隆北海岸、東北部有局部大雨，桃園以北雨勢較明顯，竹苗山區有局部短暫雨，台東及恆春半島有零星短暫雨。

林定宜指出，週二（30日）東北季風增強，週三（31）日至元旦（1月1日）迎風面水氣增多，尤其是新竹以北到宜蘭水氣較明顯，苗栗、花東附近一帶有局部短暫雨，中南部維持多雲到晴。

未來一週降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

林定宜提及，週五至週日（2日至4日）又迎來大陸冷氣團，北部及東北部地區比較冷，可能下探13至14度，沿海空曠地區更低，是否達寒流等級仍有不確定性，未來會再密切觀察、做更精確的預測。週日白天之後溫度略為回升。降雨方面，週五新竹要留意局部短暫雨。

至於元旦日出時間，林定宜透露，東半部地區比較早，花東在6時36分左右就能看見日出；宜蘭6時37分；台北市、高雄市6時39分；台中市、台南市6時40分；馬祖、金門、澎湖則較晚，約6時44分至51分。

跨年天氣及日出時刻。（圖／氣象署提供）

