跨年驚魂！桃園男不爽丟工作「持刀槍假應徵真搶劫」 2警腿部中彈

記者羅欣怡、林昱孜／桃園報導

桃園男不爽丟工作「持刀槍假應徵真搶劫」，2警腿部中彈。（圖／翻攝畫面）

跨年不平靜！桃園市桃園區昨（12／31）日上午驚傳一起持槍強盜案，一名46歲陳姓前保全，疑因工作糾紛遭辭退心生不滿，竟持空氣槍闖回前公司勒索財務。警方獲報趕抵現場時，陳男竟持刀並開槍拒捕，導致兩名員警左腳中彈受傷，所幸傷勢無大礙，警方最終強勢將其壓制逮捕，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。

桃園男不爽丟工作「持刀槍假應徵真搶劫」，2警腿部中彈。（圖／翻攝畫面）

據了解，陳男原任職於該保全公司，因執勤時與人發生糾紛挨告，最終丟了工作。12月31日上午10時許，陳男疑因不滿公司處置，竟佯裝要「應徵保全」騙過門禁進入公司，隨即掏出空氣槍控制老闆，威脅他交出財物，其餘員工見狀嚇得報警求助。

廣告 廣告

桃園男不爽丟工作「持刀槍假應徵真搶劫」，2警腿部中彈。（圖／翻攝畫面）

警方火速趕抵現場，衝入辦公室與陳男對峙，陳男掏出預藏刀械揮舞威嚇，員警當機立斷以警棍打落刀械並上前搏鬥，但下秒陳男情緒失控，竟近距離持空氣槍朝員警射擊，導致兩名員警左腳當場中彈瘀青。

兩名員警忍痛奮力將陳男壓制在地，並當場查扣犯案用的空氣槍與刀械，全案訊後依《刑法》強盜、殺人未遂及妨害公務等罪嫌，將陳男移送桃園地檢署偵辦。

更多三立新聞網報導

免費1.2萬個發完！元旦掀「保溫瓶之亂」 大媽用搶的飆罵公所：很不行

前鄉代兒「勒、撞、輾」涉虐殺28歲女友 家屬元旦淚招魂：她留下2幼子

男大生高雄跨年車禍收魂！媽2026淚迎兒破碎屍 咖啡新星唯一貼文惹哭網

台灣黑熊首次入侵阿里山工寮 翻冰箱「暴力開罐頭全嗑完」鐵證曝光

