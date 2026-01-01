跨年驚魂！桃園男不爽丟工作「持刀槍假應徵真搶劫」 2警腿部中彈
記者羅欣怡、林昱孜／桃園報導
跨年不平靜！桃園市桃園區昨（12／31）日上午驚傳一起持槍強盜案，一名46歲陳姓前保全，疑因工作糾紛遭辭退心生不滿，竟持空氣槍闖回前公司勒索財務。警方獲報趕抵現場時，陳男竟持刀並開槍拒捕，導致兩名員警左腳中彈受傷，所幸傷勢無大礙，警方最終強勢將其壓制逮捕，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。
據了解，陳男原任職於該保全公司，因執勤時與人發生糾紛挨告，最終丟了工作。12月31日上午10時許，陳男疑因不滿公司處置，竟佯裝要「應徵保全」騙過門禁進入公司，隨即掏出空氣槍控制老闆，威脅他交出財物，其餘員工見狀嚇得報警求助。
警方火速趕抵現場，衝入辦公室與陳男對峙，陳男掏出預藏刀械揮舞威嚇，員警當機立斷以警棍打落刀械並上前搏鬥，但下秒陳男情緒失控，竟近距離持空氣槍朝員警射擊，導致兩名員警左腳當場中彈瘀青。
兩名員警忍痛奮力將陳男壓制在地，並當場查扣犯案用的空氣槍與刀械，全案訊後依《刑法》強盜、殺人未遂及妨害公務等罪嫌，將陳男移送桃園地檢署偵辦。
更多三立新聞網報導
免費1.2萬個發完！元旦掀「保溫瓶之亂」 大媽用搶的飆罵公所：很不行
前鄉代兒「勒、撞、輾」涉虐殺28歲女友 家屬元旦淚招魂：她留下2幼子
男大生高雄跨年車禍收魂！媽2026淚迎兒破碎屍 咖啡新星唯一貼文惹哭網
台灣黑熊首次入侵阿里山工寮 翻冰箱「暴力開罐頭全嗑完」鐵證曝光
其他人也在看
不堪長期當提款機？兒「忍無可忍」情緒失控持刀砍傷42歲父
桃園市龜山區於去年12月31日爆發一起人倫衝突。一名無業父親（42歲）因長期索討金錢，當日下午前往兒子經營的雞排店再次開口要錢，雙方爆發激烈口角。兒子一時情緒失控，持刀砍傷父親頭部，造成5公分撕裂傷。警消獲報趕抵將傷者送醫，並當場逮捕兒子，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 95
9年黃昏姊弟戀悲劇收場！女「鹽酸燙皮」喊救命送醫 住進加護病房
吵架吵到命都沒了！台南市一名蔡姓男子與孫姓女友於30日發生爭吵，一氣之下，朝對方身上潑灑鹽酸，隨即持刀自傷送醫不治。根據附近鄰居表示，2人平時相處無異狀，也不常聽到爭吵聲，沒料到這次吵架，就釀成一死一傷悲劇，孫女被送往成大醫院救治，目前還在加護病房治療中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
雲林跨年煙火竟配《烏龍派出所》BGM 全場傻眼後爆笑：感覺所長在追兩津
2026 年雲林縣跨年晚會在縣立田徑場舉行，吸引超過 2 萬名民眾到場同歡。活動安排 11 組藝人輪番演出，包括周湯豪、羅志祥、艾怡良、吳卓源、甜約翰、慢慢說、西屯純愛組與韓團 HIGHLIGHT 等人氣卡司，在倒數迎接新年時，則由韓團 HIGHLIGHT 與眾人一同倒數，隨後施放長達 6 分多鐘的煙火，但沒想到出來的卻是《烏龍派出所》的配樂，引起現場觀眾與網友都大爆笑。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 4 小時前 ・ 4
三中案二審！馬英九仍無罪 僅蔡正元有罪｜#鏡新聞
前總統馬英九等人因涉低價出脫三中及舊黨部大樓，遭檢方依違反證交法等罪起訴，一審判決馬英九、張哲琛、汪海清無罪，檢方提起上訴，高等法院今天（12/31）判決上訴駁回，認為檢察官所提證據不足，對此高檢署表示，將研議提起上訴。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 6
直播/迎接2026！大雨中台北101跨年煙火秀隆重登場
台北101一年一度的跨年煙火秀於跨年夜隆重登場，今年以「我們的世代 Gen. TAIWAN」為主題，展現台灣在國際舞台上的自信與創新，煙火秀全長360秒，與去年相同，但首次採用義大利進口的「低煙煙火」，更環保且減少對空氣的污染。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 2
南投改裝噪音車出沒擾清夢 警拂曉出擊掃蕩逮12人
民視新聞／綜合報導南投縣多年來淪為飆仔的飆車天堂，卻是當地居民的噪音地獄，南投警方持續掃蕩飆車族，拂曉出擊，趁飆仔睡夢中，一舉逮捕12人，並且查扣涉案改裝車輛10輛，不只要測試噪音分貝，更以刑法公共危險罪移送法辦，展示警方掃蕩飆仔的決心！咻咻咻，一輛輛名車，夜間成群結隊，在南投各地飆快車，還伴隨改裝零件發出的轟隆隆噪音，這些讓當地居民不堪其擾的改裝噪音車，這下子通通慘了，不法行為全部被警方蒐證，車輛也通通拖走。五顏六色各式廠牌名車，全都被拖去做噪音檢驗，擾人的噪音車，究竟有沒有違法，在儀器測試下無所遁形，數據會說話。警方查扣違法改裝車（圖／民視新聞）南投警方針對臺3線、臺16線等路段，集體競速、闖紅燈、占用車道、任意變換車道以及製造高分貝噪音的改裝車，以科技溯源強力追緝，趁飆仔們睡夢中，直搗住處抓人。南投縣警察局交通隊長張瑞忠：「12月30日清晨拂曉出擊，出動本局精銳60名警力，兵分12路跨區同步查緝，成功拘提12位飆車成員，查扣10部違法改裝車輛，全案依刑法公共危險罪，移送地檢署偵辦。」違法改裝車噪音擾人，在儀器測試下無所遁形。（圖／民視新聞）不要以為飆快車，製造高分貝聲響，很帥、很拉風，執法單位硬起來查緝，不只車輛被查扣，人也因為觸犯刑法，被移送地檢署，在檢察官面前，看你這些飆仔，能有多威風！原文出處：南投改裝噪音車出沒擾清夢 警利用科技執法掃蕩逮12人 更多民視新聞報導抓到了! 雲林改裝車集體闖紅燈飆車 警查獲21人21車市場藏天九牌賭場 警逮21人查扣毒品與70萬元賭資吊車大王「千萬級豪車」又+1！2正妹助興「奢華場面曝」民視影音 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
莊家班麻油雞遭撒「不明粉末」 3嫌犯案手法雷同
台北市 / 張德生 張權 新北報導 跨年夜當天下午，連鎖的「莊家班麻油雞」位在雙北定10間店家，鍋內遭人惡意潑灑粉末，犯案時間、手法幾乎相同，警方事後逮到三名嫌犯，他們互相不認識，至於犯案動機，有人說不滿孩子在店內吃壞肚子，或是約網友被放鳥一時氣憤，但部分嫌犯戶籍地不在北部，說詞被警方高度懷疑，而3人手機幾乎都被「重置過」，警方懷疑案情不單純，甚至還有幕後藏鏡人，將持續調查釐清。記者VS.李姓嫌犯說：「(是有人教唆嗎)，(是有收錢嗎)。」雙手上銬，被警方押進地檢署，面對鏡頭問話，完全沒有回應，記者VS.李姓嫌犯說：「(為什麼手機要重置)，(誰幫你們訂飯店的)。」同樣被帶進地檢署的，還有另外兩名嫌犯，他們對於犯行不發一語，這三人就是涉嫌在跨年日，將不明粉末灑進，連鎖莊家班麻油雞店的嫌犯，但三人幾乎在同時間犯案，多點犯案手法相似卻互稱不認識。資深媒體人陶煥昌說：「3個人同時在不同的地點，同時犯案，這個絕對是有人在教唆的。」中和興南店當下李姓嫌犯，快速拿著疑似，裝有砂糖的袋子倒入鍋內，這樣的手法僅僅只毀壞湯頭，不像其他案件中暴力砸店，或是潑漆等恐嚇行為，也被認為是刻意設計。在中和犯案的25歲李姓嫌犯，犯案後在板橋找旅館遭逮，供稱是因為小朋友在店家吃壞肚子才會下手，在淡水士林北投犯案的江姓嫌犯，還有另一名蘆洲犯案的謝姓嫌犯，都說是因為約網友沒到，一時氣憤犯案，但其中有兩人根本不是北部人，說法令警方懷疑，而三人互不認識都有毒品前科，落網後被發現手機全部重置過，警方懷疑是用來和「幕後藏鏡人」通報進度。資深媒體人陶煥昌說：「都很年輕嘛，21、22歲，最大的25歲，理論上，他們不至於會和店家，發生到什麼樣重大的糾紛，嫌犯的人緣，地緣的背景，他甚至可能根本不是在他犯案地點，這個店家附近的住戶居民。」犯案地點同時橫跨，雙北多個分局警方不敢大意，新北市刑大已經介入偵辦，儘管店家只有湯頭受到損失，但警告意味濃厚，警方持續抽絲剝繭要揪出幕後嫌犯。 原始連結華視影音 ・ 47 分鐘前 ・ 1
「三中案」纏訟7年！馬英九二審無罪、僅蔡正元判3年半
政治中心／綜合報導前總統馬英九捲入的三中案，2025年最後一天，二審判決維持一審見解，宣告無罪，回溯事件是在2005年，馬英九任國民黨黨主席期間，涉嫌賤賣中影、中廣、中視股權及舊黨部大樓，造成國民黨損害72.9億元，檢方依違反證券交易法等罪嫌共起訴多人，不過只有前立委蔡正元被依業務侵占被判3年半，高檢署將研議提起上訴。記者vs.前總統馬英九（2018.）：「（總統要不要為自己的清白說個話。）」前總統馬英九，捲入三中案，纏訟7年，2025年最後一天二審判決出爐！台灣高等法院行政庭長王屏夏 ：「維持被告馬英九等三人無罪的結論，華夏、中視、中影、中廣公司以及國民黨舊黨部大樓交易，沒有違反公開發行公司取得，或處分資產處理準則。」高院判決無罪，不過回顧整起事件，爆發在2005年，時任國民黨主席的馬英九，涉嫌低價賤賣中視、中影、中廣等黨產，造成國民黨損失72.9億元，遭民進黨團柯建銘等人2006年告發，2014年特偵組簽結，2018年檢方又重啟調查，2021年馬英九和時任中投董事長張哲琛、總經理汪海清，一審三人獲判無罪，但整起事件到了二審，只有當時接手中影的前立委蔡正元，被指控利用中影股權交易機會侵吞公司資產，把錢拿來付房貸、裝潢等費用，維持原判3年6個月、沒收2億3919萬元。國民黨副主席蕭旭岑：「馬前總統對高等法院的判決，表示欣慰，感謝司法的公正，感謝法官秉公審理，還他清白。」前立委蔡正元：「檢察官也完全不忌諱啊，他幾乎等於是開口講，我只要咬馬英九我就沒事，為什麼叫我咬馬英九呢，他說馬英九賤賣黨產給我，二審定讞我會堅守崗位到最後一天，跟他投降免談。」針對三中案二審判決，國民黨副主席蕭旭岑稱馬英九表示欣慰。（圖／民視新聞）蔡正元聲稱當年馬英九要他救黨產，他接手中影，還扛中影的7億債務，如今卻成了三中案唯一有罪被告，直播親上火線稱會堅守崗位，反觀被判無罪的張哲琛，律師走出法庭神情一派輕鬆。張哲琛委任律師丁昱仁：「當事人對於二審結果，感到非常欣慰，而且這也是在我們原本理想的範圍中，他非常的高興。」前立委蔡正元成為三中案唯一有罪被告。（圖／翻攝自蔡正元YT）律師黃帝穎：「全案只有中影的部分，蔡正元被判刑，這部分違反經驗法則，尤其賤賣是事實，卻無高層相關負責人來進行法律上責任的追究，那這個部分，檢察官是有權上訴，也尊重檢察官上訴的權利。」但對於這樣的結果，高檢署不服研議上訴，三中案未完待續。原文出處：「三中案」纏訟7年！馬英九二審無罪、僅蔡正元判3年半 更多民視新聞報導鄭麗文有夠扯！竟要綠營「接受九二共識迎和平」 徐國勇氣炸開嗆蔡英文怨陳其邁吃冰不揪！全場「猛刷1句」拒絕：怕爆…政院出手了！藍白強推「反年改」法案 今遞狀聲請釋憲民視影音 ・ 23 小時前 ・ 1
28歲女「疑遭車輾」裸身慘死玉里公墓 涉案犯嫌竟是「7連霸鄉代」子
據了解，呂男出身望族，其父親早年曾為了家產殺死弟弟，後從政30年，是7連霸鄉民代表，更一度擔任鄉代會主席，而呂男與林女是男女朋友，2人從2025年10月開始交往，林女與前夫育有孩子，離婚後仍為了孩子住在前夫家，與呂男交往後才離家。2025年12月31日，呂男報案稱林女在大...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 發起對話
撞死人後肇逃!2遺體慘遭多車輾過 1涉案駕駛落網
中部中心/蔡松霖、林子翔 雲林台中報導在雲林縣元長鄉，昨天（30日）發生一起超離奇死亡車禍！，一名單車騎士與一名機車女騎士，2人遭撞擊後，又被輾壓，遺體支離破碎！警方抽絲剝繭追查，兩人到場時間，相距8分鐘，研判至少有兩輛車涉及肇逃！警方窮追不捨找到涉案第三車，是一輛載甘蔗大貨車，疑似輾過2人，駕駛已被檢警拘提、偵訊。雲林元長離奇雙屍案追肇逃者。涉案駕駛落網之後，提供出行車紀錄器，看得到天色昏暗、視線不很清楚，車子就這樣輾過一堆散落物，車體還因此彈跳嚴重搖晃！都壓到東西了，駕駛都不用停下來察看，是輾到了什麼嗎？他一路往前離開，直到警察找上門！再把畫面，仔細看一次，左邊有一輛自小客車，飛速開過去後，肇事車的右前方，出現一堆散落物，檢警研判，那是女騎士與機車，左前方也有一堆散落物，恐怕就是男騎士與腳踏車！雲林元長離奇雙屍案追肇逃者。案發在30日清晨五點多，台19線雲林元長後湖村路段，李姓單車騎士、與李姓女機車騎士，先後被撞倒後又被輾壓，遺體血肉模糊，一度無法確認身分。警方抽絲剝繭，先確定死者身分，又在30日晚間八點多，拘提65歲的載甘蔗貨車駕駛，初步釐清，駕駛到達時，兩人已倒臥，駕駛應該沒有撞倒人，但是輾過2人後肇逃！問題來了，警方調查，單車與機車，一前一後騎到當場，兩者差8分鐘，是怎麼會被在同一地，分別被撞到？難道是，單車騎到內線，先被撞到，第一輛車肇逃？過了8分鐘後，第二輛車因為閃倒在地上的單車，往外線去撞到機車，然後第二輛車也肇逃？第三車甘蔗車，再輾過2人？李姓單車騎士，生前到處"撿銅鐵"，維持最基本的生活。李姓女機車騎士，一大早騎車到北港上班，卻在離家約10分鐘路程處出車禍。檢警持續要追另外至少兩位的肇逃駕駛，還2位死者公道。原文出處：雙屍離奇車禍...兩騎士相隔8分鐘被撞 遺體遭多車輾過 死因待釐清 更多民視新聞報導崙山苦茶油牧師溫光亮 遇重大車禍不治身亡啥？三重毒駕撞死警「判刑18年6月」 高院今「撤銷發回」理由曝光了離奇! 前後差8分鐘出現 雲林元長2騎士"同地遭撞慘死"民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
張文攻擊影片男留言「刀不夠利」 北檢火速起訴、從重量刑
這個月19日晚間，台北捷運台北車站及中山站，發生張文隨機攻擊事件，陸續也有不少民眾在臉書留言，涉犯恐嚇公眾安全罪，被警方逮捕法辦，一名林姓男子在攻擊事件發生後，於網路留言「爽！這是開始而已」等，今（31）日台北地檢署火速將林姓男子起訴，並建請法官從重量刑。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
跨年必看！義大世界六大觀賞點攻略+交通三階段管制一次掌握
史上最浪漫跨年夜！義大世界藍色流星雨+巨型煙火樹閃耀夜空 【記者 王苡蘋╱高雄 報導】迎接2026年，義大世界台灣好報 ・ 1 天前 ・ 1
台中霧峰嚴重車禍！機車碰撞大貨車…20歲女大生送醫不治
台中市霧峰區發生嚴重車禍，今日（31日）中午12時許，乾溪東路發生大貨車與機車碰撞事故，20歲鄭姓女騎士當場失去生命跡象，被緊急送醫搶救，目前警方正在釐清事故發生原因。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
花蓮28歲女子陳屍玉里公墓 50歲男友涉嫌重大｜#鏡新聞
2025年最後一天傳出憾事，花蓮一名28歲林姓女子被發現倒臥在公墓，身上有多處傷痕，脖子也有勒痕，警方初步調查懷疑他的50歲呂姓男友涉有重嫌。鏡新聞 ・ 6 小時前 ・ 1
離譜！25歲保全社群狂喊「暗殺總統」移送地檢署偵辦
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導台北市今年（2025）12月19日發生27歲男子張文隨機砍人案件，現在社群卻不斷出現恐嚇訊息；其中，有一名25歲謝姓保全，就在社群平台不斷留言要「暗殺總統」，經屏東警方獲報後，立即報請屏東地檢署偵辦，而在警方掌握下今（31）日在高雄市區將其查緝到案，全案詢後依涉嫌《刑法》恐嚇公眾罪嫌送請屏東地檢署偵辦。屏東縣警察局表示，日前接獲報案，有特定帳號於Threads平台發表恐嚇言論，多次留言「暗殺總統」內容，為防止該網路恐嚇言論影響社會秩序，立即將上揭情資報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦。警方獲報後發動專案偵查，展開網路蒐證並持續深入追查，鎖定犯嫌真實身分及住處，並於今日在高雄市區將謝姓犯嫌查緝到案，全案詢後依涉嫌刑法恐嚇公眾罪嫌送請臺灣屏東地方檢察署偵辦。25歲謝姓保全多次社群平台揚言要「暗殺總統」。（圖／警方提供）對此，屏東縣警察局長甘炎民表示，言論自由為憲法保障人民之權利，惟並非毫無界線，凡涉及暴力、危害公眾安全或散布危害社會安定之不實訊息，皆已逾越合法保障範圍，警方將秉持保障合法取締非法之態度，對於任何發表恐嚇安全之言論都力求嚴速查辦，以確保民眾生活之安全。同時，甘炎民並再次呼籲民眾，共同守護社會秩序，如於網路上發現疑似涉及製造恐慌、威脅公共安全或其他不當言論，請立即向警方反映。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：快新聞／離譜！25歲保全社群狂喊「暗殺總統」移送地檢署偵辦 更多民視新聞報導五星市長陳其邁繼續衝 2026年高雄惠民新制震撼曝光國民黨民調大崩！慘跌5.2%成警訊 蕭旭岑稱「平常心以對」臉還不夠腫？稱空拍101遭認證造假 中國又發15秒片「俯瞰台灣」民視影音 ・ 1 天前 ・ 2
台北101煙火迎接2026 義大世界999秒煙火秀
生活中心／綜合報導迎接2026年，全台從北到南都有精彩的煙火秀！最受矚目的台北101，今年依舊以台灣為主題，長度維持6分鐘，中部的麗寶樂園與劍湖山世界，都主打摩天輪煙火，燈光搭配火光，綻放燦爛畫面，南部的義大世界則有最長的999秒煙火秀，要讓民眾在新的一年，就有最棒的視覺享受。「3、2、1新年快樂！。」璀璨煙火綻放開來，點亮台北夜空，一年一度的101跨年煙火秀，歡迎嶄新的2026年到來。「吶喊心中熱情的時代。」迎接2026年，全台北、中、南煙火秀齊發吸引民眾目光。（圖／網路）今年台北101煙火，主題緊扣台灣，和去年一樣維持6分鐘長度，受到天氣影響，101周圍有濃濃霧氣，讓整體視覺受到些許影響，但仍不減精彩度。鏡頭轉到中部，麗寶樂園以"馳夢之境"為主題，煙火搭配摩天輪燈光，在夜空中劃出絢麗軌跡。迎接2026年，全台北、中、南煙火秀齊發吸引民眾目光。（圖／網路）同樣是中部的劍湖山世界，也主推摩天輪煙火秀，長達1公里的環繞式多層次煙火，時間長達10分10秒，而時間最久的，是位於高雄的義大世界。長達999秒的義大煙火，白閃煙火搭配彩煙，讓夜空就像一幅燦爛畫作，在2026年的第一秒，給所有民眾最棒的視覺享受。原文出處：迎接2026跨年夜熱鬧煙火秀 全台北、中、南一次看 更多民視新聞報導總統府元旦開放參觀！賴清德親送紅包袋、限量版乖乖台灣黑熊闖部落找食物！「翻冰箱、開罐頭」畫面曝光衝吃到飽「嗑10隻這海鮮」問會虧嗎 內行曝真相：吃2公斤再說民視影音 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
股東糾紛？針對老闆？ 10家分店遭襲藏恩怨｜#鏡新聞
持續追蹤這起誇張的惡搞麻油雞連鎖店案，警方在逮捕三名嫌犯後，發現他們供稱互相不認識，說詞也都不一樣，卻可以在相同時段，以同樣的手法恐嚇10家分店，似乎早有預謀，對此莊家班麻油雞的員工私下透露，可能是老闆跟人有糾紛，才會被挾怨報復。鏡新聞 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
三中案纏訟7年 台高院判決馬英九等5人無罪、僅蔡正元有罪
前總統馬英九、前中投董事長張哲琛、總經理汪海清等人被控於2005年12月廣電法規定的時限前，未退出媒體經營時，賤賣中視、中廣、中影股權與國民黨部舊大樓等黨產，一審判決馬英九等人無罪，僅前立委蔡正元遭判刑3年6月。全案經檢方再上訴，台灣高等法院今早（31日）作出判決，馬英九等人仍無罪，雖可依「速審法」規定讓馬等人無罪定讞，但台灣高檢署已表示研議提起上訴。至於被告蔡正元則維持有罪判決。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
休假警偷開偵防車闖禍了！ 中和分局小隊長酒駕遭免職
社會中心／黃恩琳、鄭國陽 新北報導新北市中和警分局偵查隊一名許姓小隊長，休假期間，宿醉開偵防車，跑去萬華區買楊桃汁解渴，經過華翠橋端時，遭台北市保安警察大隊攔檢，酒測值超標，移送偵辦，涉嫌酒駕的小隊長，遭從重記2大過免職，中和分局長也自請加重記過處分。剛下橋就遇上警方臨檢，一開窗，警方就聞到車內傳來濃濃酒氣。酒測值超標，而且酒駕的還是一名偵查隊小隊長。中和分局小隊長酒駕遭免職（圖／中和分局）原來小隊長前一晚，開著偵防車，晚上獨自外出吃宵夜，疑似小酌後，再醉醺醺回到隊上睡覺，第二天中午再開偵防車，準備前往萬華買楊桃汁來喝，行經華翠大橋北市匝道口時，遭到員警攔查，進行酒測後，測值高達0.63，移送偵辦。根據了解，這名51歲許姓小隊長是警員班144期畢業，從警30年，2015年開始擔任偵查隊小隊長，19號他參加完分局常訓打靶後，私自扣下偵防車鑰匙沒還，晚間10點多獨自外出吃宵夜，喝了不少高粱，雖然後面休息了12小時，但因為體內酒精還沒代謝完，覺得口很渴，所以強行開偵防車涉嫌酒駕。中和分局小隊長酒駕遭免職（圖／中和分局）分局長陳宇桓表示，許員犯罪事實明確且影響警譽重大，隨即召開考績會並報請一次二大過免職，另本人因管理疏失，亦同時自請加重記過處分，以展現本分局整飭風紀決心。小隊長遭記2大過將免職，中和分局長則自請記過處分，警察知法犯法，恐怕已經影響警譽。原文出處：休假警偷開偵防車闖禍了！ 中和分局小隊長酒駕遭免職 更多民視新聞報導涉嫌藏匿「傅崐萁管家」 名律師張睿文下場出爐51歲中和警酒駕「還開公務車採買」！慘遇友軍下場曝光趙少康認罪了！726大罷免亮票「求輕判」 宣判日期出爐民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
連鎖麻油雞雙北10分店遭「倒糖.灑芥末」 警追藏鏡人
台北市 / 李思琪 邱文言 報導 跨年夜當天下午，雙北有一間連鎖麻油雞店，共10家分店都遭到不明人士同時攻擊，犯案手法同樣是將糖、或芥末粉等無害粉末，倒入麻油雞湯鍋中，讓店家整鍋湯毀損，店員 全 嚇壞，更無法正常營業，警方調查抓到3名嫌犯，做案時間都差不多在下午4點左右，年紀都落在20歲上下，嫌犯們做筆錄時還避重就輕，是否有藏鏡人在背後指揮，警方持續偵辦。黑衣男子頭戴安全帽，行跡詭異，手上還拿著一包綠色粉末，朝鍋中丟下就跑，連鎖麻油雞店員工說：「欸欸欸。」好好一鍋湯，突然被丟進不明粉末，店員嚇到 驚聲尖叫，立刻追出店外，連鎖麻油雞店員工說：「你們趕快出來，打電話報警。」突遭攻擊，店裡頓時亂成一鍋粥，就怕粉末對人體有害，店員只能將整鍋湯倒掉處理，連鎖麻油雞店員工說：「看到他丟東西，我就嚇到尖叫，他嚇到東西直接，袋子往鍋子裡面丟，他就跑過去那邊，我也不敢去追，今天來上班都很心慌。」華視新聞記者李思琪說：「當時李姓嫌犯就是從這個方向，拿了一包不明粉末，是直接丟到麻油雞的鍋中，店員嚇到趕快報警，警方事後調查發現，雙北有10間店都有相同遭遇。」有10間店都發生，全罩安全帽騎機車移動，警方調查發現，同一時間有三名不同嫌犯，在這家連鎖麻油雞店，共計10家分店都下手犯案，手法也都很類似，警方追查。21歲的謝姓嫌犯，下午3點多相繼前往蘆洲2間店，25歲的李姓嫌犯，在下午近4點，到中和及文山區犯案，22歲的李姓嫌犯，則選擇淡水士林北投，共5間店投擲不明粉末，10間相同品牌的麻油雞，相同做案手法，還同樣選在跨年夜前，疑似早有預謀。新北刑大偵六隊隊長張銘哲說：「迅速在3個小時內，拘提涉案的3名犯嫌到案，案經調查，到案各嫌對於涉案內容避重就輕，恐嚇意味意圖明顯，全案將查明後，解送新北地方法院檢察署偵辦。」根據了解這場粉末行動，大多都是糖或芥末粉，等不傷害人體的物質，究竟有沒有幕後主使，是否與品牌股權相關，警方持續調查。 原始連結華視影音 ・ 6 小時前 ・ 1