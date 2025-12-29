跨年高市實兵演練維安應變 陳其邁親自督導

▲ 高雄市長陳其邁親自督導2026跨年活動實兵演練過程，並指示全力落實各項維安計畫，確保市民安全。（圖／高市府提供）

[NOWnews今日新聞] 為強化「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會公共安全應變能量，高雄市政府於今(29)日傍晚在活動現場時代大道及捷運凱旋站舉辦跨局處實兵演練，高雄市長陳其邁親自督導演練過程，副市長林欽榮擔任現場指揮官，演練動員高雄捷運公司、捷運警察隊、保安大隊及前鎮分局等單位共同參與。市長陳其邁表示，希望藉由跨機關演練發現維安缺口加以補強，完善跨年維安工作，確保民眾安全。

▲ 2026跨年活動實兵演練」模擬捷運凱旋站發生持刀攻擊並丟擲煙霧彈的突發狀況，各單位依通報機制，迅速疏散站內及舞臺前人潮。(圖／高雄市政府警察局提供)

今晚實地演練市長陳其邁下令模擬捷運凱旋站發生持刀攻擊並丟擲煙霧彈的突發狀況，各單位依通報機制迅速反應，立即疏散站內及舞臺前人潮，啟動防踩踏措施並同步搜捕犯嫌。整體過程節奏緊湊、情境逼真，分工明確、指揮順暢，展現市府在舉辦大型活動時面對突發事件之即時應變與人流管控能力。

廣告 廣告

▲ 2026跨年活動實兵演練」模擬捷運凱旋站發生持刀攻擊並丟擲煙霧彈的突發狀況，立即啟動防踩踏措施並同步搜捕犯嫌。(圖／高雄捷運公司提供)

陳其邁表示，捷運站屬於高人流、動線複雜的公共空間，一旦發生突發事件，相關應變工作將更具挑戰性，因此特別選定捷運站作為演練場域，透過實際演練，全面檢視現行維安機制在疏散引導、警力調度及跨單位協作上的應處能力。

陳其邁進一步指出，過去在大型演唱會期間，市府已與國土安全辦公室聯合辦理多次演練，模擬無差別攻擊及群眾持刀等突發狀況，並納入座位區後方可能發生的攻擊情境，同步檢視救護系統啟動及人員疏散流程。此次演練則進一步移至捷運站，因應更為複合且多變的風險情境，進行更高強度、跨層級的實兵應變測試。

陳其邁強調，將請警察局以此次演練為基礎，全面盤點執行過程中不足或需精進之處，並提出具體檢討與改善方案，針對發現的維安缺口立即補強，全力落實各項維安計畫，以確保今年跨年及未來大型活動及公共運輸場域的市民安全。

高市府指出，針對2026跨年晚會活動市府全面提升維安等級，除了加派警力、提高見警率，也要求即時通報，夢時代跨年將出動1206名警力、義大跨年則安排363名警力，確保市民安全。

高市府進一步表示，跨年活動場域為開放式空間，除既有規劃之疏散區外，周邊亦有大範圍腹地可供民眾疏散；舞台前方人潮較為密集之觀賞區，亦預留緊急十字通道，必要時將開啟閘門引導疏散。

高市府說明，跨年場域內設置6站醫護站、5站服務台，醫護站及緊急出口均設有發光醒目標示，如發生緊急事件，籲請民眾依循疏散方向指標，並配合現場工作人員指示行動，期盼與市民朋友一同平安跨年，迎向嶄新平安的2026年。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

尹立、劉淯騰合辦聖誕二手市集 募得發票捐贈華山基金會

跨年超逼真維安演練 黃偉哲：做最好準備確保市民安全

中共環台軍演 陳其邁：亞太安全最大破壞者