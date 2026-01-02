跨年黑馬「東港阿咩」學羊叫爆紅！ 小孩暖心發聲：媽媽終於圓了年輕的夢

謝采吟也透過子女轉達，看到這麼多年輕朋友喜歡她的音樂和表演，真的非常感謝。（翻攝自東港好鎮 YT）

2025跨年晚會強手雲集，除了台東阿妹忘情歌唱，在屏東東港的舞台上，意外誕生了年度表演焦點。現年58歲台語歌手謝采吟，憑藉自創曲《羊咩咩》中活靈活現的「羊叫聲」橋段，瞬間在社群平台引發迷因熱潮。這場被網友盛讚「魔性十足」的演出，不僅讓她受封為「東港阿咩」，更讓無數年輕人被她堅強的歌唱實力與樂觀性格圈粉。

面對突如其來的爆紅，謝采吟的小孩也特別發聲，透露了這首作品背後不為人知的故事。其實，他說媽媽從小就熱愛歌唱，這聲維妙維肖的羊叫，竟是從孩提時代逗弄家人時就有的「特殊技能」。儘管因年齡因素未受唱片公司青睞，媽媽卻從不放棄，一路從《超級紅人榜》磨練唱功，最後謝采吟在兒子提議下，將羊叫融入作品，甚至自己爭取演出機會，終於在去年獨立製作發行這首歌。

「當初作品剛出來，我們身邊的人其實都是聽到哭的。」謝采吟的小孩感性分享，網路上的評論或許覺得搞笑，但家人感受到的是一位母親為了追逐年輕時的夢想，那份堅持不懈的感動。對於表演片段在Threads等平台上瘋傳，謝采吟本人目前還處於「極度震驚」狀態。

謝采吟也透過子女轉達，自己平時並不熟悉社群軟體的使用，但看到這麼多年輕朋友喜歡她的音樂和表演，真的非常感謝。隨著2027羊年腳步將近，網友們早已紛紛敲碗，預約這位「羊咩咩歌后」繼續制霸舞台。

