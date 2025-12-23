跨年→元宵！台中發細胞簡訊示警恐攻 2大安檢「4物品」禁帶

照片是五月天之前在長沙賀龍體育場舉辦「回到那一天」25周年巡迴演唱會。資料照。相信音樂提供



台中市本周六12/27起，天團五月天等大型活動陸續登場迎接2026年，市長盧秀燕今（23）日表示，迎接年底慶典活動，台中啟動第二階段升級維安病變專案，即日起至元宵節，推動細胞簡訊示警、監視系統強化、清楚疏散動線與人力配置共四大安全方案，全面守護市民和遊客安全。

近期發生逃兵通緝犯張文涉北捷隨機殺死3人攻擊事件。台中市警察局指出，確保五月天演唱會及元旦跨年晚會活動安全，兩項活動均採取「外圍交通管制、中層安檢監控、內圍核心防護」三層架構。警方特別提醒，請歌迷和遊客確實遵守禁帶物品規定，包含槍枝、腐蝕性化學物品、酒精及鞭炮等物品皆禁止攜帶。

警方將在重要路口增設紐澤西護欄等器材進行管制；會場周邊設置安檢點及人流管制點；同時，增派特勤霹靂小組、偵爆犬巡檢及刑事局防爆小組待命，並增設遠端監控、無人機支援，提升突發狀況即時應處與快打能力。

2025年倒數，隨著2026新年將至，台中本周末起「台中Hi8 全城開趴」系列活動接力登場，包括五月天一連6天的演唱會及跨年晚會。盧秀燕指出，相較第一階段針對96處重要據點的強化部署，第二階段將擴大涵蓋各大型活動場域，全面升級警力與人力配置，且延長至元宵節。

年底重大活動將實施兩種檢查，包括場地全面安檢及人員安檢，請民眾配合。市府也呼籲民眾遵循活動五大安全須知，包含第一，務必認清自身所在位置及疏散路線；第二，隨身準備簡易照明設備，如手機照明燈或手電筒；第三，發生事故時立即撥打110通報；第四，配合現場指揮有序疏散，避免推擠；第五，確實遵守禁帶物品規定，包含槍枝、腐蝕性化學物品、酒精及鞭炮等物品皆禁止攜帶，請歌迷與民眾共同遵守，確保活動安全。

