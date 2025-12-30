跨年、元旦全國37場活動維安升級 動員逾1萬警力戒備

內政部長劉世芳。楊亞璇攝



為確保全國跨年晚會及元旦升旗典禮順利進行並維護公眾安全，內政部今（12/30）日發布新聞稿表示，部長劉世芳於上午召開會議，指示警政署責成各警察機關全面提升維安層級，確保活動秩序與民眾安全。

內政部表示，警政署已要求各地警察機關成立「聯合應變指揮所」，整合跨單位資源，並邀集相關友軍進駐支援，全面淨化活動場域安全。同時，針對大型人潮活動，周延部署警衛與交通疏導勤務，嚴防人潮推擠與踩踏事件發生，並明確公告與標示醫療救護站位置及疏散動線，以提升現場應變與救護效率。

警政署也同步通令全國警察機關，強化危害公共安全情資的蒐報與研判作業，提升即時應處能力。對於可能影響公共安全的相關訊息，須即刻示警民眾，並迅速回應與澄清，以穩定社會秩序與民心。

依警政署統計，本次跨年及元旦期間，全國共計舉辦 37 場次活動，合計動員 警力 8,069 人、民力 2,792 人，總計 10,861 名警民力投入維安與秩序維護工作。警政署強調，將全力確保各項活動安全無虞。

為落實重點維安措施，警政署特別指派副署長及警政委員，分赴全國各地指揮所與活動現場，實地了解警察機關整備與執行情形，並慰勉第一線執勤同仁的辛勞，確保跨年活動與元旦升旗典禮圓滿完成。

警政署指出，警察站在維護治安與交通的第一線，即使逢年節大型活動，也不會有絲毫鬆懈，並呼籲民眾參加跨年晚會及元旦升旗典禮時，務必配合警察及主辦單位的引導、管制與安全檢查，同時留意自身健康與安全。全國警察機關將持續堅守崗位，讓民眾安心迎接新年、平安過好年。

