跨年、元旦天氣出爐！入冬最強冷空氣襲探7℃ 專家示警「不可小覷」

生活中心／林昀萱報導

氣象署發布陸上強風特報。（圖／翻攝自中央氣象署）

東北風增強，中央氣象署發布陸上強風特報。今（30）日清晨至31日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

今日東北季風稍增強，北部氣溫稍下降，今晨截至5時本島平地最低溫出現在花蓮（鳳林鎮）11.2度，台南（楠西區）11.7度以及新竹（關西鎮）11.8度。明日東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚較涼，中南部及東南部日夜溫差大；基隆北海岸及大臺北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北及東北部地區有局部短暫雨，竹苗、東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

今晨4:30紅外線雲圖顯示，東半部外海有低雲(左)。雷達回波合成圖顯示，其所伴隨的降水回波亦在海上(右)。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」指出，今日東北季風稍增強，北部、東北部雲量漸增，轉有局部短暫降雨的機率，高溫微降、天氣偏涼；明日季風水氣增多，北部、東北部降雨更趨明顯。其他各地晴朗穩定，白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大。元旦起強冷空氣開始逐漸南下，氣溫漸降，愈晚愈冷；週五（2日）至下週日清晨，入冬最強冷空氣籠罩，為首波「強烈大陸冷氣團」，本島平地最低氣溫將降至7度以下，要注意保暖、絕不可小覷。週四、五迎風面北部、東北部有局部短暫雨，花東有零星飄雨的機率，背風面晴時多雲，北東濕冷、中南乾冷；週六、下週日各地晴朗穩定，東半部偶有零星飄雨的機率，各地乾冷。

吳德榮表示，這波冷空氣比上波強，零度（雪）線高度約降至1500公尺，但水氣條件雖不如上波，1500公尺以上高山如太平、合歡、雪山等零星飄雪的現象還是可以期待。1000公尺左右的七星、大屯則無飄雪的機率，或有較低的霧淞、冰霰機率、但可遇不可求。

