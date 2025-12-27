跨年、元旦天氣出爐！專家示警：下波冷氣團恐達寒流等級

跨年夜受東北季風增強影響，北部及東北部降雨機率增高，各地早晚氣溫偏涼。（示意圖／Pixabay）





2025年即將進入尾聲，氣象專家指出，預估跨年夜受東北季風增強影響，北部及東北部降雨機率增高，各地早晚氣溫偏涼。目前研判，元旦當天看見第1道曙光的機率相對偏低。而元旦過後將有另一波強冷空氣南下，且強度有機會達到寒流等級。

跨年夜北東濕涼有雨 元旦曙光見光率偏低

台灣大學大氣科學博士林得恩在「林老師氣象站」分析，下週三跨年夜天氣受東北季風增強影響，北部、東北部地區降雨機率增高，中南部山區亦有零星陣雨。

這波水氣在元旦過後，因環境風場調整，降雨範圍將擴大至東部地區。由於東半部雲量較多，元旦清晨欲觀賞第1道曙光的機率相對偏低。

整體而言，跨年與元旦期間，北部及東北部屬於濕涼天氣，白天高溫略降；其他地區則維持多雲到晴，但仍須留意早晚溫差較大。

元旦後北方冷高壓南下 專家示警：第2週有偏冷趨勢

前氣象局長鄭明典於臉書引述氣象署資料指出，自12月27日至1月9日的兩週預報中，第2週呈現明顯偏冷趨勢。

氣象署分析，未來第1週期初氣溫回升，但期末至第2週（元旦過後）另一波北方冷高壓有南下趨勢，各地氣溫將明顯下降，且該波冷空氣影響時間較長。

鄭明典說明，雖然逐日預報超過1星期的誤差較大，但從第2週的平均趨勢來看，這類展期預測保留了較穩定的長週期變化訊號，在校驗上具備參考價值。

強冷空氣緊隨其後 專家籲持續追蹤寒流動向

針對元旦後的氣象變化，「林老師氣象站」提醒，該波強冷空氣預計在元旦假期過後開始南下，目前評估強度有機會達寒流等級。

由於此為中長期預報，後續冷空氣路徑與精確低溫數值仍需特別追蹤關注。提醒計畫參加跨年倒數或元旦出遊的民眾，除備妥雨具外，更須針對元旦後可能出現的極端低溫預作防寒準備。