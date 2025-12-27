跨年、元旦天氣出爐！專家示警：下波冷氣團恐達寒流等級
2025年即將進入尾聲，氣象專家指出，預估跨年夜受東北季風增強影響，北部及東北部降雨機率增高，各地早晚氣溫偏涼。目前研判，元旦當天看見第1道曙光的機率相對偏低。而元旦過後將有另一波強冷空氣南下，且強度有機會達到寒流等級。
跨年夜北東濕涼有雨 元旦曙光見光率偏低
台灣大學大氣科學博士林得恩在「林老師氣象站」分析，下週三跨年夜天氣受東北季風增強影響，北部、東北部地區降雨機率增高，中南部山區亦有零星陣雨。
這波水氣在元旦過後，因環境風場調整，降雨範圍將擴大至東部地區。由於東半部雲量較多，元旦清晨欲觀賞第1道曙光的機率相對偏低。
整體而言，跨年與元旦期間，北部及東北部屬於濕涼天氣，白天高溫略降；其他地區則維持多雲到晴，但仍須留意早晚溫差較大。
元旦後北方冷高壓南下 專家示警：第2週有偏冷趨勢
前氣象局長鄭明典於臉書引述氣象署資料指出，自12月27日至1月9日的兩週預報中，第2週呈現明顯偏冷趨勢。
氣象署分析，未來第1週期初氣溫回升，但期末至第2週（元旦過後）另一波北方冷高壓有南下趨勢，各地氣溫將明顯下降，且該波冷空氣影響時間較長。
鄭明典說明，雖然逐日預報超過1星期的誤差較大，但從第2週的平均趨勢來看，這類展期預測保留了較穩定的長週期變化訊號，在校驗上具備參考價值。
強冷空氣緊隨其後 專家籲持續追蹤寒流動向
針對元旦後的氣象變化，「林老師氣象站」提醒，該波強冷空氣預計在元旦假期過後開始南下，目前評估強度有機會達寒流等級。
由於此為中長期預報，後續冷空氣路徑與精確低溫數值仍需特別追蹤關注。提醒計畫參加跨年倒數或元旦出遊的民眾，除備妥雨具外，更須針對元旦後可能出現的極端低溫預作防寒準備。
其他人也在看
還沒冷完！專家示警「下波冷空氣恐衝寒流」關鍵時間曝光
生活中心／巫旻璇報導今（26）日受到大陸冷氣團影響，全台平地氣溫明顯下探，清晨最低溫出現在離島馬祖，僅7.4度；台灣本島方面，則以新北市石碇測得的10.1度最為寒冷。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末期間冷氣團影響將逐漸減弱，各地氣溫可望小幅回升，但跨入新年後，東北季風仍相當活躍，預估明年1月2日將再有一波大陸冷氣團南下，後續至1月5日至7日，冷空氣強度甚至有機會達到寒流等級。民視 ・ 17 小時前 ・ 7
今最低溫探7.4度「還沒冷完」！冷氣團減弱還要等這天
今（26）日大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；水氣稍多，桃園以北及臺灣東北部地區有短暫雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區並有局部大雨發生的機率。氣象粉專也指出，今天清晨冷氣團達到最強時刻，且最低溫僅7.4度。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 2
冷氣團直灌「1小時降1度」半個台灣急凍還沒完…氣象署揭最冷時段
受大陸冷氣團影響，今（25）日晚間起全台氣溫明顯下探，預估今晚至明（26）日清晨為此波最低溫時段，中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花東約14至16度、空曠地區仍可能更低。前氣象局長鄭明典稍早也指出，不少測站都有平均降溫超過每小時下降1度，台北測站已經出現14度，達標冷氣團，他也說「繼續看還能降多少？」截至今晚7時，台北於傍晚5時許出現13.2度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
跨年天氣回暖！下波冷空氣「恐達寒流等級」影響時間曝光
今（25）日天氣明顯變冷，但南北也呈現明顯的溫度差，苗栗以北到宜蘭高溫僅有17-18度，加上下雨變得更加濕冷，不過南部、台東最高還有26度。天氣職人吳聖宇指出，下波強冷空氣團恐在元旦過後南下，甚至可能達寒流等級，要持續關注相關預報。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
又濕又冷！北北基宜大雨特報 一路下到明天
受到大陸冷氣團及東北季風影響，北台灣又濕又冷，氣象署發布大雨特報，提醒今(26)日基隆北海岸及台北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 1
今年是暖冬？粉專舉「霸王寒流」打臉：跨年後恐有強烈冷空氣襲台
今（26）日受到大陸冷氣團影響，是這幾日氣溫最低的時段，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，本波冷氣團挾帶豐沛水氣，中、北、東部部分山區有下雪或雨夾雪的機會。另外，有不少人質疑今年是否是暖冬？對此，台灣颱風論壇以2016年的「霸王寒流」為例，提醒民眾不要太早下定論，且根據預報，跨年後可能會有一波強烈冷空氣襲台。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 10
今晨1縣市低溫不到10℃！跨年天氣曝 下週「2026首波冷氣團」恐報到
中央氣象署指出，今（27）日大陸冷氣團逐漸減弱，清晨溫度仍偏低，各地低溫約12至16度，局部地區會再低1至2度，請務必做好保暖工作，白天高溫稍回升，北部及宜花18至20度，中南部及臺東約22至26度，要留意中南部日夜溫差大，早出晚歸應適時添加衣物以免著涼；降雨方面，水氣逐漸減少，但在迎風面的桃園以北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨，清晨中部以北地區也有零星短暫雨，外出三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 15
台灣恐出現雙段式降溫！鄭明典示警這處「3小時降4.1度」：很有感
生活中心／巫旻璇報導耶誕節冷空氣報到！今年最後一波大陸冷氣團今（25）日南下，全台氣溫明顯下降，入夜後寒意將隨時間加劇。氣象署提醒，北部與東北部地區可能出現局部較大雨勢，民眾外出務必留意天氣變化，並記得攜帶雨具。對此，前中央氣象局長鄭明典也在臉書分享，中部以北沿海鄉鎮已出現「快速降溫」現象。民視 ・ 1 天前 ・ 12
最冷時刻來了！入夜「跌破10度」凍到明晨 跨年3地濕答答
冷氣團發威！中央氣象署今（25）日表示，今晚至明晨是這波冷氣團最冷時刻，全台幾乎都低於14度，入夜後局部地區可能跌破10度，桃園以北及宜蘭地區要留意局部較大雨勢，週六起（27日）天氣逐日好轉。不過下週二（30日）又有新一波東北季風，屆時又將降溫轉雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
氣象署揭跨年低溫、降雨機率 未來10天天氣一次看
大陸冷氣團南下，各地越晚越冷；迎風面桃園以北及宜蘭雨勢較大。氣象署說，今天（25日）大陸冷氣團南下，各地氣溫明顯下降，北部及宜蘭氣溫越晚約低，白天北部、宜蘭高溫僅18、19度，整天濕冷，中南部及臺東高溫22至24度，今夜至明晨是此波冷氣團氣溫最低的時段，預測中部以北及宜蘭低溫僅12、13度，南部及花、東約14至16度，空曠地區可能會再低一些。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
0度線逼近！入冬最強冷氣團巔峰來了 北台灣濕冷、6縣市低溫恐探10度↓
中央氣象署指出，受到大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；今（26）日新北及宜蘭局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。此外，氣象署針對基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣等4縣市發布大雨特報，提醒台北山區、基隆北海岸、宜蘭有局部大雨發生機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
冷氣團發威！今晨急凍10.1度 4縣市大雨警報「又濕又冷」
（記者張芸瑄／綜合報導）今（26）日清晨冷氣團影響最劇烈，新北石碇出現全台最低溫10.1度，氣象署指出，本波冷 […]引新聞 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
冷氣團減弱但仍「濕冷」 跨年、元旦天氣一次看
「大陸冷氣團」最強時間已過！今（27）天氣溫會略回升，不過北台仍「濕冷」須注意保暖，明後（28-29日）兩天氣溫持續回升後，下週二（30日）有另一波東北季風增強，一連影響跨年、元旦的天氣，氣象專家林得台視新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
一分鐘報天氣 / 週六 (12/27) 週末大陸冷氣團將減弱，各地氣溫略回升
明天天氣如何？ 週六冷氣團高壓中心出海，強度也將減弱，中高層持續有槽線通過台灣，北部東部維持陰陣雨天氣，苗栗以南為多雲到晴天氣。氣溫方面，苗栗以北及花東高溫仍於20度左右，台中以南高溫為21至25度，往南轉熱，不過各地夜間低溫仍明顯，預估北部東部低溫約14~16度，西半部受到輻射冷卻影響，局部低溫有12~14度，近山區仍要留意有10度或10度以下低溫。 週日轉為高壓迴流偏東風環境，迎風面北海岸、東北角及東部為陰時多雲有短暫陣雨天氣，大台北地區為多雲時陰天氣，西半部地區普遍為晴到多雲天氣。氣溫方面，各地高溫可來到20度，不過北部東部仍較冷，新竹以南高溫為22至25度，整體會稍暖和，各地在夜間清晨時段局部低溫仍有14~17度機會，近山區及平地空曠處則受到輻射冷卻影響，局部有12~15度機會。 下週一至週二維持高壓迴流偏東風到東南風環境，除了東北部及東部地區為多雲有短暫陣雨天氣，其餘地區為晴到多雲天氣，氣溫方面，北部東部可稍回升至23度，西半部高溫約24~28度，整體氣溫舒適到暖和，西半部於夜間清晨有輻射冷卻帶來10度以上溫差，局部低溫約13~16度，其餘地區低溫約15~17度。 下週三為今年最後一日，受到東北季風增強影響，中午起水氣將增多，北部東部將轉陰陣雨天氣，預估跨年夜將為陰雨綿綿天氣，受到東北季風持續影響，於1/2日有機會再達大陸冷氣團等級，後續至下下週一起至下下週三更有預報顯示達寒流等級，屆時嘉義及花蓮以北都有10度以下機會，加上水氣偏多，中部以北山區仍有再度降雪可能。預報時間仍長，是否達寒流等級需持續追蹤觀察。 以上氣象由 天氣風險 / 薛皓天 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 16 小時前 ・ 發起對話
北台仍濕冷！跨年夜變天轉雨 下週2026首波冷氣團恐報到
氣象專家吳德榮表示，今(27)日氣溫略升北台仍濕冷，下週二、三(30、31日)東北季風略增強，北台灣多雲偶有局部短暫降雨，下週四(1日)起另一波冷空氣開始南下，北部、東半部轉有局部短暫雨。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 5
武嶺下冰霰！ 追雪族嗨堆雪人 女拍照露腿不怕凍
台中市 / 綜合報導 大陸冷氣團發威，合歡山清晨氣溫直降到1.3度，下起冰霰，不少民眾衝上武嶺亭追雪，遊客打雪仗、堆雪人，氣氛超嗨，還有人不怕冷穿短裙，就是要拍出美照，看到山上下起冰霰，民眾追雪成功，都很興奮。四五位年輕人全身包緊緊，從地上挖起雪球打起雪仗，笑聲連連，還有民眾上山，開心和武嶺亭照片合照，就算氣溫超低，但愛美不怕流鼻水，還是要穿短裙拍出美照。汽車上，民眾夾出小冰鴨和雪人，一二三四五好多隻在引擎蓋排成一列，{{{遊客說：「遊客，雪人搬上車。」還有人昨天上山住，一早看到下起雪霰，花了一個多小時，堆起小雪人，抱著帶上車享受玩雪的快樂。民眾說：「超級開心，很興奮。」大陸冷氣團發威，南投合歡山一早氣溫直降1.3度，清晨6點39分下起冰霰加冰雹，武嶺亭現場白茫茫一片，座椅覆蓋上一層雪霰，遊客衝上來追雪，看到山上下起冰霰直呼幸運。低氣溫加上水氣，山上持續下起雪霰，陸續有民眾來追雪，公路局也提醒，台14甲線昆陽至大禹嶺路段，上午8點起限加掛雪鏈通行，民眾上山一定要加掛雪鏈，避免沒雪鏈打滑。 原始連結華視影音 ・ 19 小時前 ・ 1
冷到發抖！5縣市低溫特報 新北石門亮橙燈恐跌破10度
氣象署於今（25）日下午4點48分發布5縣市低溫特報，受大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部地區天氣偏冷，其他地區亦在早晚時段感受寒意。氣象署指出，今日下午至明（26）日上午，新北市石門區可能出現持續10度或以下的低溫，並已啟動橙色燈號警戒，提醒民眾注意保暖措施。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
大陸冷氣團影響 夜晚清晨明顯偏冷
預估今（25）日晚至明（26）日清晨是此波冷氣團氣溫最低的時段，預測中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花、東約14至16度，空曠地區溫度可能會再低一些，請務必做好保暖工作，明日白天高溫在北部及宜...華視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
冷氣團發威！5地低溫特報「跌破10度」 鄭明典示警：今晚第二波降溫
氣象署指出，今天受大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷，有10度以下氣溫發生的機率。其中，今晚至明天上午新北、桃園、新竹、苗栗、金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，提醒民眾注意保暖。前氣象局長鄭明典說明，目前中部以...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
大陸冷氣團發威！粉專曝又一波「達寒流等級」 跨年天氣曝光
今（26）日受到大陸冷氣團影響，各地平地低溫明顯。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，週末冷氣團將減弱，各地氣溫略回升。不過，明年東北季風持續影響，預估1月2日會再有一波大陸冷氣團，1月5日至1月7日更有機會達寒流等級。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 發起對話