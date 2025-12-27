跨年、元旦天氣出爐！專家示警：寒流級冷氣團恐來襲

生活中心／張予柔報導



隨著2025年即將結束，不少民眾關心跨年跟元旦假期的天氣，是否適合出門迎接2026年。氣象專家提醒，跨年夜天氣恐怕不太給力，受東北季風增強影響，北部及東北部將轉為濕涼型態，降雨機率明顯提高，清晨與夜晚氣溫偏低，想要在戶外倒數或迎接新年第一道曙光，恐怕得先做好心理準備。





林得恩指出，跨年夜東北季風增強，北部與東北部地區容易出現降雨。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書粉專）

台灣大學大氣科學博士林得恩在「林老師氣象站」分析指出，下週三（31）跨年夜東北季風增強，北部與東北部地區容易出現降雨，中南部山區也可能有零星陣雨。進入元旦後，隨著環境風場調整，水氣將進一步影響東半部，雲量明顯增多，使得元旦清晨觀賞第一道曙光的成功機率相對偏低。整體來看，跨年及元旦期間，北部、東北部多為濕涼天氣，白天高溫略降，其他地區則以多雲到晴為主，但早晚溫差仍大，外出仍須留意保暖。

鄭明典指出，元旦過後冷高壓南下，各地氣溫恐將明顯下探，且低溫影響時間可能拉長。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

除了短期天氣變化，元旦過後的氣溫同樣引發關注。鄭明典引述氣象署的兩週預報資料指出，自12月27日至1月9日的預測顯示，第2週將呈現明顯偏冷的趨勢。氣象署分析，未來第一週初期氣溫有短暫回升空間，但另一波北方冷高壓在元旦過後南下，各地氣溫恐將明顯下探，且低溫影響時間可能拉長。

鄭明典也提醒，計畫參加跨年倒數活動或元旦出遊的民眾，應提前準備雨具與保暖衣物。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

鄭明典也提醒，雖然超過一週的逐日天氣預報仍存在誤差，但從第2週的平均趨勢來看，中長期預測仍能反映較穩定的氣候訊號，具有一定參考價值。林得恩則進一步指出，元旦假期結束後，緊接而來的這波冷空氣預計在元旦假期過後開始南下，目前評估有機會達到寒流等級。氣象專家也提醒，計畫參加跨年倒數活動或元旦出遊的民眾，應提前準備雨具與保暖衣物，特別是元旦過後可能出現的明顯降溫。

