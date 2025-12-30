跨年、元旦天氣出爐！「強烈冷氣團」有望接力報到 平地最低溫恐探7度以下

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

氣象專家吳德榮今（30）日指出，入冬首波「強烈大陸冷氣團」（台北測站≦12度）有望南下，週四（1月1日）起冷空氣逐步增強，週五（2日）至下週日（4日）清晨影響最劇烈，全台轉為乾冷天氣，本島平地最低溫恐降至7度以下。民眾跨年夜與元旦清晨務必做好保暖準備，切勿輕忽。

今晨4：30紅外線雲圖顯示，東半部外海有低雲（左圖），4：30雷達回波合成圖顯示，其所伴隨的降水回波亦在海上（右圖）。（圖/洩天機教室）

吳德榮今日在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨仍受輻射冷卻影響，多地出現偏低溫度。白天受東北季風影響，北部、東北部雲量增多，轉為偏涼並有局部短暫降雨機率，其餘地區大多晴到多雲，白天舒適、早晚偏涼，日夜溫差明顯。

廣告 廣告

明（31）日因東北季風水氣增加，北部與東北部有降雨機率；週四起強冷空氣南下，氣溫一路走低，愈晚愈冷。 週五至下週日清晨、入冬最強冷空氣籠罩，為首波「強烈大陸冷氣團」的機率高，本島平地最低氣溫將降至7度以下。週四、五迎風面北部、東北部有局部短暫雨，花東有零星飄雨的機率，背風面晴時多雲，北東濕冷、中南乾冷；週六（3日）、下週日各地晴朗穩定，東半部偶有零星飄雨的機率，各地乾冷。

此外，吳德榮還指出，這波冷空氣強度較前一次更強，「零度線」高度約降至1500公尺，合歡山、雪山等高山均有機會出現零星飄雪；至於七星山、大屯山一帶，則以霧淞或冰霰為主，出現機率不高、可遇不可求。至於下週是否還有更強冷空氣接力，模式分歧仍大，仍需持續觀察。

更多FTNN新聞網報導

冷氣團發威！新北、宜蘭亮橙色低溫警戒 「2地區」恐跌破6度

入冬第2波冷氣團發威！多座高山追雪機會來了 平地「2地區」下探7.5度低溫

下一波更強冷空氣又來了！北台率先轉涼 平地低溫恐下探10度

