跨年、元旦天氣曝！吳德榮示警「下波冷空氣入冬最強」：低溫恐下探7度

今（29）日北部及東北部氣溫回升，各地早晚天氣仍較涼，苗栗以南日夜溫差大；氣象署提醒，基隆北海岸及臺灣東北部有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北、東部地區及竹苗山區有局部短暫雨。至於跨年、元旦天氣如何？氣象專家吳德榮表示今晚起至週三（31日）東北季風稍增強，週四（1日）起冷空氣開始南下，氣溫漸降；週五（2日）至週日（4日）清晨、入冬最強冷空氣籠罩，為首波「強烈大陸冷氣團」，示警本島平地最低氣溫將降至7度以下，不可小覷。

氣象專家吳德榮在「老大洩天機」專欄中表示，今晨觀測資料顯示，東半部有零散低雲，所伴隨降水回波大部分在海上、大台北東側、宜蘭有零星降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日白天北台灣轉多雲時晴，其他地區大多晴朗、各地氣溫升；北舒適南微熱、各地早晚涼，宜、花偶有零星降雨的機率。各地區氣溫如下：北部15至24度、中部12至28度、南部13至29度、東部14至28度。

至於大家最關心的跨年天氣，吳德榮指出，最新模式模擬顯示，今晚起至週三（31日）東北季風稍增強，北台灣雲量逐日漸增，局部短暫降雨的機率、亦逐日提高，高溫微降、天氣偏涼；其他各地晴朗穩定，白天舒適微熱、早晚涼。

接著吳德榮透露，最新模式模擬顯示，週四（1日）起冷空氣開始南下，氣溫漸降；週五（2日）至週日（4日）清晨、入冬最強冷空氣籠罩，為首波「強烈大陸冷氣團」（台北測站≦12度）的機率高，強調「本島平地最低氣溫將降至7度以下，要注意保暖、決不可小覷」。

接下來週四、五迎風面北部、東半部有局部短暫雨，背風面晴時多雲；週六、下週日各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫雨的機率。吳德榮表示，4日白天起冷空氣減弱、6日則另有一股冷空氣抵達；不過，無論歐（ECMWF）、美（GFS）的傳統動力模式或AI模式，對4日之後的模擬，準確度已降低，且持續調整；應再觀察，勿急下定論。

