跨年、元旦溫度變化、降雨情況出爐！專家曝看日出機率

記者李鴻典／台北報導

即將迎接跨年、2026年，天氣專家吳聖宇說，預估跨年夜當晚在新竹以北到宜蘭是比較容易下雨的天氣，花蓮也偶有飄雨機會，苗栗以南到台東大致是多雲的天氣型態。溫度則不會太冷，中北部、東北部都市地區低溫15-17度，空曠地區有機會降到14度或以下，南部、花東都市地區低溫17-19度，空曠地區有機會降到16度或以下。風向大致都是東北到偏北風，要看煙火的朋友記得要往上風處方向移動。

吳聖宇說，預估跨年夜當晚在新竹以北到宜蘭是比較容易下雨的天氣。(圖／記者李育道攝影)

吳聖宇表示，元旦清晨的日出在迎風面地區仍是陰雨的機會高，桃園以北到宜蘭、北花蓮一帶看到日出的機會偏低，到了南花蓮往南到台東、恆春半島等地雲量會逐漸減少，西邊則是從新竹往南雲量會減少，比較有機會可以順利看到元旦的日出。

至於週四元旦當天（01日）則是另一個大波段變化的開始，北邊有新一輪深厚的中高層西風槽往南擺動，槽底在元旦當晚到週五（02日）一整天會逐漸經過台灣附近，看起來西風槽往南擺動、延伸的幅度相當大，槽後有深厚的西北風到偏北風往南移動，冷空氣強而且深厚，底層也會有很強的東北到偏北風來到台灣附近，並且至少會影響到週六（03日），要等到週日（04日）才會較為緩和下來。

西風槽往南擺動仍會帶動中層水氣南移，先行通過台灣附近，預估元旦（01日）下半天開始到週五（02日）白天期間會是水氣較多的一段時間，北部、東半部有短暫陣雨，中南部雲量也會增多，高山地區不排除又會有些冰霰或雪發生的機會。

不過這波水氣預期會順利被後方乾冷空氣南下而往東推離，到了週末（03-04日）可望轉為乾冷，只剩下迎風面有些雲量、零星飄雨機會，其他地方有機會看到陽光出來，高山地區也不再有冰霰或雪的情況。

吳聖宇進一步表示，溫度方面看起來應該會降得蠻有感的，從元旦的下半天開始就會由北往南明顯感受到降溫、轉冷的過程，週五、週六（02-03日）都是溫度比較低、偏冷的情況，雖然詳細的溫度度數還有調整的空間，可能還要再觀察這1-2天的預報才能更加確定。

不過從現在的預報資料來看，在週五、週六（02-03日）這兩天夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區應該又會有10度或以下低溫出現的機會，台北市則是有可能降到12-13度間，應該有機會挑戰強烈大陸冷氣團等級，會不會到寒流等級可能還要再看，主要是因為後面會轉乾冷，濕度較偏低的情況下，可能要看有沒有比較好的輻射冷卻條件來幫助台北站的低溫發生。

到了週日（04日）溫度將有較為回升的機會。要先提醒大家做好再一次明顯轉冷的準備。

吳聖宇也提到，2026年的1月上旬甚至到中旬有機會是溫度比較偏冷的一段時間，這在之前其實就有講過，目前來看中短期的預報也已經逐漸跟上，除了上面已經提到的元旦冷空氣之外，過後到第二週還會再有比較強的冷空氣南下趨勢，值得持續留意。

