跨年「台東烈酒女團」3天后合體掀話題 連Netflix都點名：特別感謝

娛樂中心／綜合報導

張惠妹領軍眾多大咖歌手齊聚台東跨年，她與A-Lin與戴愛玲的「烈酒女團」掀熱議。（圖／台東縣政府提供）

台東跨年演唱會話題持續延燒，不僅成了跨年最精彩演出外，後台花絮更意外掀起網路熱潮。A-Lin、張惠妹與戴愛玲三大高音天后在跨年夜同台開唱，一路從去年底唱進2026元旦，不僅展現強大現場實力，私下互動也成為粉絲與網友熱議焦點，甚至被戲稱為「烈酒女團」。

演唱會結束後，3人於後台合影的畫面曝光，氣場全開、默契十足，被不少網友形容「根本是女團出道照」。再加上玖壹壹成員春風於社群爆料，指3位天后彩排結束後一路聊天小酌到凌晨4點，驚人酒量與豪爽個性讓「烈酒女團」封號迅速在社群平台擴散。

廣告 廣告

有網友直接將「烈酒女團」做成謎因被Netfilx轉分享。（圖／翻攝自）

隨著話題發酵，網友巧妙將Netflix動畫電影《Kpop獵魔女團》的熱度，把A-Lin、張惠妹、戴愛玲與片中角色對照，製作迷因圖與玩笑貼文，意外替作品帶來討論聲量。沒想到這股由網友自發形成的熱潮，竟引起官方注意。Netflix台灣官方帳號日前在Threads發文幽默回應，表示《Kpop獵魔女團》自登上排行榜後始終未掉出榜單，甚至在2026年還出現回升趨勢，並特別點名感謝「台東烈酒女團」，等同間接承認這波話題對播放量有所助益。

官方發聲後，網友紛紛湧入留言區開玩笑回應，有人笑喊「那Netflix年底跨年贊助的部分是不是該談一下了」，也有人敲碗希望能替三位天后量身打造實境節目，甚至形容這股後勁「比主題曲〈Golden〉還猛」。讓「烈酒女團」從玩笑稱號一路升級成2026開年度話題。

更多三立新聞網報導

明日花綺羅斷牙真相曝光！認整形全身麻醉險喪命：以為自己要死了

新有菜宣告刪社群全面引退 不再現身回歸普通人生：路上偶遇當我陌生人

曾志偉正式卸任TVB電視總經理「新身分」曝！台上致詞自嘲：江郎才盡

破天荒過激尺度同框！兩大「最美禮生」泳池合體 超辣泳衣網全暈爛

