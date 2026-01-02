跨年「咩姐」成新年焦點！兒發聲揭背後洋蔥

娛樂中心／李明融報導

在屏東東港跨年晚會上，58 歲台語歌手謝采吟演唱自創曲《羊咩咩》，其中模仿羊叫聲的橋段瞬間成為網路熱議焦點。不少網友聽完直呼「太像了！」，紛紛封她為「咩姐」。謝采吟分享，之所以能將羊叫聲模仿得維妙維肖，是因為從小成長過程便有羊隻相伴；而她的兒子也感性發聲，表示看見媽媽如願圓夢，真的相當感動。

跨年學羊叫「咩姐」成新年焦點！兒發聲揭背後洋蔥：媽媽圓了年輕時的夢

謝采吟登台演唱親自作詞的歌曲《羊咩咩》，獲得廣大迴響。（圖／翻攝畫面）屏東縣東港鎮歲末聯歡晚會日前邀請謝采吟登台演出，她演唱親自作詞的歌曲《羊咩咩》，在副歌處以長音「咩」完美還原羊叫聲，專業的表現讓網友印象深刻，紛紛留言稱讚：「唱得很穩，難度其實很高」、「明年就是羊年，提前暖身」、「為了羊咩咩特地來看」。這段演出充滿記憶點，意外成為跨年夜的討論話題，謝采吟也因此獲得「咩姐」稱號。

謝采吟孩子表示，母親從小熱愛唱歌，學羊叫早在孩提時期就常用來逗樂家人。（圖／翻攝自超級紅人榜-謝采吟臉書）

謝采吟受訪時分享，創作靈感皆來自過往家中飼養動物的經驗，包括羊、鴨與牛；至於加入學羊叫的橋段，則是兒子靈光一閃提出的建議，沒想到竟獲得廣大迴響。謝采吟的兒子感性表示：「當初作品剛出來，我們身邊的人其實都是聽到哭的。」他透露母親從小就熱愛唱歌，學羊叫早在孩提時期就常用來逗樂家人，如今成為歌曲的一大特色。謝采吟過去曾參加《超級紅人榜》，雖然當時未闖關成功，但她始終沒有放棄歌唱夢，去年終於靠著自己的努力，獨立製作並發行個人作品。除了兒子，親友們也被她的堅持深深打動。對於這次在網路掀起熱潮，謝采吟本人感到相當震驚，由於平時不熟悉社群平台操作，特別請兒子代為轉達感謝，看到這麼多年輕朋友喜歡她的音樂和表演，內心充滿感激。

