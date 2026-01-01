跨年，回首2025乙巳《國運籤》
[FTNN新聞網]文／鄭自隆（國立政治大學傳播學院退休教授）
2025年台灣選出的代表字是「罷」，大罷免是當家鬧事，固然滋擾經年，但還不足以概括整年的概況，2025年就是一個「亂」字，大罷免後政局依然紛擾，當政治亂，人心也就不安躁動，照理說股票會崩盤，但12月31日封關指數高達 28,963.6 點，創下歷史新高，全年上漲 5928.5 點，顯示台灣人對財富的「韌性」。
每年年初開年，很多宮廟都會抽國運籤，高人解籤，媒體報導，煞有其事，但年底都不檢驗討論，船去無痕，本文且聊數語，以為茶餘談助，2025年台灣大事有哪些？
●政治
大罷免是2025年頭條大事件，民進黨對國民黨區域立委無差別罷免，兩次大罷免7/26與8/23，31位立委罷免案及民眾黨籍新竹市高虹安罷免案全數失敗，立法院席次結構並未改變；但行政院反制，立法院通過的《財政收支劃分法》修正案，行政院長拒絕副署；「停砍年金案」、軍人加薪與警消退休金等案也不執行。
立法院報以停審2026年總預算，此外1.25 兆元的國防特別條例也未排審；在此憲政秩序混亂之際，大法官也來尬一腳，立院通過《憲法訴訟法》的大法官門檻，被目前不足額（5位）大法官認為違憲，但另有3位大法官認為即使修法有爭議，也應尊重立法權，提出不同意見書。
●兩岸
兩岸是重中之重，是台灣安定重要因素；賴總統3月定位對岸為「境外敵對勢力」，兩岸關係從冷卻進入冰封，官方溝通管道幾乎完全中斷，接著針對中配身分居留嚴加審查，並要求放棄國籍才能任公職，驅逐不當言論中配；且規定特定群體（公職、軍公教等）赴對岸需先報備、審核；對文化、學術、宗教等交流也更多管制。
12/28三立電視播出賴總統訪問，部分媒體引述總統話說，中國幾十年來沒有越雷池一步，是因為「實力不到」，晚上播出，隔日中國即宣布環台軍演；二者有無因果，中國軍演準備一夕即可就位？無法揣測，但為政者總應慎言。
●社會
先說天災，年初1/21嘉義有6.4地震，年底12/27宜蘭有7.0地震；年初年底有地震，年中則颱風不斷，其中最大是7/3丹娜絲颱風，台南北門的南鯤鯓代天府牌樓也被強風吹倒，12 根檜木柱子全部倒塌。此外9月花蓮光復鄉上游的馬太鞍溪堰塞湖潰堤，光復、鳳林成澤國，台灣人發揮博愛精神，一車車「鏟子超人」自動前往災區協助災民；台灣本就多地震颱風，與哪位執政無關，不能說誰當總統，颱風不進來，就稱頌「吾皇洪福齊天」。
再說人禍，2月高雄有3名婦女遭分屍，7月新北土城有人因家庭糾紛涉嫌殺害妻子與妻妹，12月北捷、車站、誠品南西，發生縱火、放煙霧彈、隨機殺人；固然有嚇人的殺人案件，但整體而言，台灣還是安全社會。
●經濟
雖然正確數字尚未算出，但主計總處預估台灣2025 年經濟成長率約7.37%，創近15年來最高，在IMD世界競爭力排名提升至全球第6，在川普關稅高壓下，成績亮眼。當然這是拜AI與半導體之賜，但也有學者說「台灣經濟一白遮三醜」，「一白」指的是經濟數據漂亮，GDP成長率新高、出口強勁、科技產業表現亮麗；「三醜」是貧富差距與收入分配不均、產業結構單一或依賴外部需求、中小企業困境與投資不足。
學者看法在民調中部份被證實，根據《遠見》2026民心動向調查的結果，41.2%民眾認為來年經濟將變差，不但悲觀看法多於樂觀預期，整體信心更是近三年新低；中壯年族群為經濟最焦慮的世代，40至59歲民眾，近半數對經濟前景感到悲觀。
2025年國事如此，且來看年初抽出的宮廟《國運籤》：
雲林北港朝天宮「綠柳蒼蒼正當時，任君此去作乾坤；花菓結實無殘謝，福祿自有慶家門」，說出台灣經濟成績亮眼的事實；台中大甲鎮瀾宮「須知進退總言虛，看看發暗未必全，珠玉深藏還未變，心中但得枉徒然」，很委婉說出2025年的困境，「進退總言虛」執政者不要有太多動作，但「珠玉深藏還未變」強調台灣整體體質健全，過多的動作只是枉徒然；兩位媽祖婆苦口婆心，講好不講壞，台灣人要由心體會。
大龍峒保安宮「真金經火煉千回，此物生成七寶魁；分明骨骼非常在，誰肯移來就炭灰」。保生大帝說出執政黨處理兩岸的心態，歷經衝撞，「抗中保台」成了意底牢結的七寶魁，但再碰撞下去，可不會是好事，回顧2025年兩岸狀況果真精準。
台南的南鯤鯓代天府的王爺最直白，「一重江水一重山，誰知此去路又難；任他改求終不過，是非終久未得安」，說出執政之路一重江水一重山，困難重重，而且當家的意志力堅強，絕對貫徹，但越要貫徹則越碰壁撞牆，果真「任他改求終不過」，最後一句「是非終久未得安」更講出重點。
「是非終久未得安」，表面上意思是朝野吵嚷沒完沒了，但深層的告誡在「未得安」三字，「未」指未月，即農曆六月，7/26大罷免一翻兩瞪眼，民進黨輸得徹底，而當天剛好是農曆閏六月初二，完全符合籤文的「未」，而「得安」的涵義是從此朝野態勢底定，無法改變，行政權歸民進黨，立法權歸藍白，南鯤鯓代天府的王爺要朝野雙方看清楚想明白，雙方都沒有零合的本錢，就是彼此妥協，各退一步。
宮廟是台灣民間信仰，即使鐵齒，也可姑妄聽之，畢竟當權者就是要廣開言路，不可偏聽。
時間拉長還要下鄉 彈劾賴清德就是下一個拚選戰的政治動員工具
觀察／治安責任豈能全推給警察？ 張文隨機殺人「突破層層漏洞」得全盤檢討
觀察／朝野惡鬥讓台灣國防淪犧牲品 國民黨「癱瘓賴政府策略」的盤算連外國官員都質疑
