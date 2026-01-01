跨年「披薩之亂」?！網崩潰：8點還在出4點的單…

生活中心／李筱舲報導



昨（31）日跨年夜，不少民眾選擇在家追劇、叫外送度過美好夜晚，而披薩、炸雞等速食更是聚餐首選。不過，昨晚陸續有民眾在社群平台發文抱怨，指稱事前已預訂必勝客的披薩，抵達門市取餐竟還要等候2到4小時，令網友無奈表示：「差點以為要在必勝客跨年」。貼文一出，也引發熱議討論。





跨年夜遇「披薩之亂」！餐點竟等2到4小 網崩潰喊：8點還在出4點單…

披薩是許多民眾跨年夜的美食首選，不過有網友發文抱怨，昨日跨年夜原定晚上7點50分取餐，到10點才拿到餐點。（示意圖／民視資料照）

一名網友昨（31）日在Threads發文指出，自己早前已預訂好必勝客披薩，原定晚上7點50分取餐，但抵達門市時發現現場大排長龍；更誇張的是，到了晚上8點多，店員還在處理下午4點的訂單，若想取消訂單，還得跟著人群排隊等候處理，讓原PO傻眼表示：「原來跨年訂必勝客是這樣⋯」。而他最後則是等到晚上10點才拿到餐點，無奈笑稱：「差點以為要在必勝客跨年」。

有網友指出，逢年過節披薩店家爆單已成常態，只要不吃披薩，就可免於超長的等候時間。（示意圖／民視資料照）

貼文曝光後，幾位遇到相同狀況的網友留言表示：「跟你一樣時間，現在都還沒好，看APP時間一直延後要直接放棄了」、「三天前app預訂，7:45取餐，結果！9:30才拿到，而且披薩都是冷的！」但也有網友客觀分析，每逢重大節慶尤其是跨年夜，店家爆單已成常態，最辛苦的真的是基層員工，並表示：「一堆食物可以吃，為何一定要吃必勝客？」、「剛剛連叫個鹹酥雞都等2小時了，跨年真的不敢吃必勝客」、「過去幾年都這樣，不只跨年之亂，還有母親節之亂、父親節之亂、中秋節之亂，不懂為什麼這些節日要吃披薩？」、「每年跨年pizza都一樣的盛況，就是每年都還有新的一批受害者訂…」。





