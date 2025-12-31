跨年「煙火最佳觀賞位」曝！氣象署點名這1天恐跌破10度
生活中心／張予柔報導
隨著2025年即將進入尾聲，不少民眾準備迎接跨年夜與元旦假期，不過天氣狀況恐怕不太理想。中央氣象署指出，受東北季風影響，今（31）日北部及東北部地區天氣偏濕偏涼，雲量明顯增加，局部地區有降雨機率，外出參加跨年活動的民眾，務必攜帶雨具並注意保暖。氣象單位也提醒，跨年煙火最佳觀賞位置與風向有關，選對方位才能避免被煙霧影響。
未來幾天桃園以北、宜蘭雨勢較明顯，特別是基隆北海岸與雙北山區，週末起水氣減少，西半部降雨逐步趨緩。（圖／翻攝自中央氣象署）
中央氣象署預報員謝佩芸表示，從未來幾天的雨量圖來看，桃園以北及宜蘭地區容易出現降雨情形，其中基隆北海岸、東北部以及雙北山區的雨勢相對明顯；中南部整體天氣較為穩定，但山區可能出現零星短暫降雨。直到週六（3）、週日（4）水氣逐漸減少，西半部降雨情況才會明顯趨緩，東半部則轉為零星降雨為主。
跨年入夜轉涼，元旦起冷氣團報到，北台灣最冷恐跌破10度，低溫一路影響到週末。（圖／翻攝自中央氣象署臉書）
在氣溫方面，謝佩芸指出，今日白天北部高溫約18度，中南部可達24度，但入夜後體感偏涼。元旦開始，受到強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫將進一步下滑，北部地區愈晚愈冷，中南部與東部夜間氣溫也會明顯降低。最冷時段預計落在週五（2）至週六（3）清晨，北台灣部分地區低溫恐跌破10度，直到週日（4）白天才會回溫，不過下週一（5）又將有另一波冷氣團南下，氣溫再度轉冷。
跨年夜北台灣濕涼，桃園以北雲多難見曙光，中南部與金門、澎湖迎曙光機率較高，看煙火記得站上風處。（圖／翻攝自中央氣象署臉書）
至於跨年夜與元旦清晨的天氣，氣象專家提醒，北台灣整體呈濕涼型態，中部以北及宜蘭地區低溫約14至17度。由於桃園以北及東北部雲量偏多，元旦清晨看到第一道曙光的機率偏低；東半部降雨不多，曙光機率屬中等；中南部平原以及金門、澎湖雲量較少，迎接曙光的機會相對較高。此外，今日北部吹東北風，中南部則為北北東風。專家建議觀賞跨年煙火時，可選擇施放地點的偏北或偏東側上風處，較不易受到煙霧影響，也能提升觀賞品質。
原文出處：跨年「煙火最佳觀賞位置」曝光！強烈冷氣團來襲「這1天」最凍恐跌破10度
收到「執行命令」公司不理！國稅局曝1恐怖下場
北捷新規上路「這些穿著」拒載！網揪1事酸：抓錯重點
前最美檢察官驚喊「中華民國比我年輕」！真相曝光網笑翻
