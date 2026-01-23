跨年《羊咩咩》太洗腦！58歲謝采吟爆紅爽接10多場尾牙 超狂收入曝

記者蔡維歆／台北報導

謝采吟錄張齡予的《健康零距離》。（圖／三立提供）

台語歌手謝采吟去年底在屏東東港跨年表演時，不只演唱歌曲《羊咩咩》，還直接在舞台上學羊叫聲「咩～～」，結果演出畫面瘋傳，讓她瞬間爆紅。今她錄張齡予主持的三立《健康零距離》受訪，透露最近尾牙場已排到5月，估計有10幾場，而且一場行情從原本6千漲到3萬，估計海撈30萬元。

WISH朱宇謀（左起）、張齡予跟「羊咩咩」主唱謝采吟一起合照。（圖／三立提供）

謝采吟說原本都不知道自己的表演行情，直到這次爆紅後，經紀人有天打給她說說：「我跟你講，你現在最少一場要3萬。」而她第一場尾牙將在台南鹽水表演。被問到爆紅後最大的生活改變？謝采吟則笑稱：「老公現在對我比較好了。」張齡予主持的《健康零距離》每週一至週五下午四點，29頻道三立台灣台播出。節目播出近3年以來，憑藉輕鬆活潑的節目節奏與貼近日常的健康內容，成功吸引大量婆媽族群支持，成為不少家庭每天必看的「健康指南」。

節目以「看得懂、學得會、用得到」為核心精神，透過醫師專業解析與實際示範，協助觀眾建立正確健康觀念，實踐在日常生活中。很多人氣單元也深受觀眾喜愛，包括「健康迷思大破解」，以醫師實證與科學角度拆解常見錯誤健康觀念；「一手穴位救命法」則主打簡單好學、即學即用，幫助觀眾即時舒緩身體不適；「三分鐘懶人運動」更為忙碌族群量身打造，短時間就能啟動代謝、喚醒身體機能。

