跨年、聖誕出國注意！疾管署示警：日本、韓國流感快速上升

疾管署提醒，跨年前往日本、韓國旅遊民眾，務必提早接種流感疫苗並做好防護措施。桃機報到櫃檯示意圖。李政龍攝



近期有計畫前往日本、韓國旅遊的民眾請注意！疾管署今（2）日提醒，最新監測資料顯示，日本與韓國的流感就診人次近幾週「快速上升」，分別高於近四年與六年同期，且雙雙提早進入流行高峰。疾管署建議，若有出國行程，應提早完成流感疫苗接種，做好防護。

依據疾管署監測資料顯示，上週類流感門急診就診計8萬7,162人次，與前一週相當；另近7日新增24例流感併發重症病例及9例死亡。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。本流感季累計349例重症病例及53例死亡，其中重症病例以65歲以上長者占64%及具慢性病史者占83%為多，93%未接種本季流感疫苗。

廣告 廣告

全球流感活動度上升， 主要流行型別為A（H3N2） ，鄰近國家日本、韓國及中國疫情呈上升趨勢；西南／東歐、北非、中美洲及加勒比地區近期活動度及陽性率亦皆上升，歐、亞、非洲之部分國家流感陽性率超過30%。

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，日本流感就診人次「快速上升」，高於近四年同期，且當地比往年提前約一個月進入高峰，病例以宮城、福島及岩手縣為多；韓國近幾週也呈快速上升趨勢，門診就診率達70.9%，較去年提早兩個月進入高峰。與台灣相同，日、韓流行的主要型別為A型H3N2（K分支），符合國際流行趨勢。

疾管署指出，全球流感活動度上升，主要流行型別為A型流感H3N2 ，鄰近國家日本、韓國及中國疫情呈上升趨勢；西南歐及東歐、北非、中美洲及加勒比地區近期活動度及陽性率亦皆上升，歐、亞、非洲之部分國家流感陽性率超過30%。

更多太報報導

中日關係緊張！林佳龍估爭端持續1年 鼓勵國人赴日遊「柔性」相挺

中國遊客赴韓旅遊「在星巴克喝燒酒、吃炸雞」 韓網震驚

中國本月飛日航班取消逾1900架次 陸客寒假改去這幾國