跨年、聚餐當心RSV「1傳5」 嬰幼兒「拔絲地瓜痰」塞氣管恐致命

小心感染RSV！痰稠如「拔絲地瓜」若塞幼兒支氣管恐致命。年末節日多，大家頻繁外出聚餐、出遊，但家長要小心幼兒健康殺手「呼吸道融合病毒（RSV）」，醫師指出，RSV在密閉空間有1傳5的極強傳播力，且在托嬰中心或家族聚會中尤為常見，RSV感染後會產生極為黏稠的痰液，如「拔絲地瓜」會牽絲，易卡在嬰幼兒細小且還在發育的支氣管內，極易引發呼吸衰竭，且感染過RSV的嬰幼兒，未來罹患氣喘或反覆性喘鳴的風險是未感染者的3倍，不得不慎。

台灣兒童胸腔暨重症醫學會理事長、新光醫院小兒科主任穆淑琪今指出，RSV傳染力約為流感的2倍多，加上嬰幼兒氣管細小，一旦感染易造成嚴重呼吸道阻塞。

她分享曾收治一對30週出生的早產兒雙胞胎個案。媽媽原本以為孩子出生時已接種過健保給付的短效型單株抗體，應該萬無一失，豈料在寶寶10個月大時，因保護力消退，正好遇上病毒流行期，兩個寶寶接連感染RSV住院。其中一個孩子甚至因為喘鳴嚴重、痰液阻塞，必須使用高流量氧氣鼻導管治療，住院長達一週。看著孩子身上插滿管線、呼吸困難的模樣，媽媽自責又心疼。

穆淑琪說明，RSV在群聚環境下的傳播力極強，一名感染者在密閉空間中可能傳染給5個人 ，這在托嬰中心或家族聚會中尤為常見。與一般感冒不同，RSV感染後會產生極為黏稠的痰液，「那種痰就像『拔絲地瓜』一樣黏性極強，會『牽絲』，容易卡在嬰幼兒細小且還在發育的支氣管內，導致寶寶咳得臉紅脖子粗，甚至出現嘴唇發紫、呼吸暫停的缺氧徵兆。」這對於無法自主咳痰的嬰幼兒來說，極易引發呼吸衰竭，嚴重者需住進加護病房使用呼吸器治療。

穆淑琪強調，RSV的可怕不僅在於急性期的重症風險，更在於長期的健康衝擊。根據臨床經驗指出，感染過RSV的嬰幼兒，未來罹患氣喘或反覆性喘鳴的風險是未感染者的3倍，這對孩子未來的呼吸道健康是一大隱憂。

假期將至，也有許多家長計畫帶孩子出國旅遊。穆淑琪提醒，國人最常去的日本、韓國這類溫帶國家冬季室內外溫差大，且處於病毒活躍期，若在國外染疫，醫療照護將是一大難題。建議有這類旅遊計畫的家庭，更應思考家中寶貝的RSV抗體是否仍具有保護力，如主動接種長效型單株抗體，直接為寶寶穿上長達半年以上的「防護裝備」。

李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會也呼籲，家長的預防觀念應從「被動治療」轉為「主動防護」。在規劃聖誕、跨年或春節行程時也要顧慮健康，特別是一歲以下嬰幼兒，應優先考量接種長效型單株抗體，降低重症與住院風險，別讓RSV成為全家歡慶假期的破壞者。

