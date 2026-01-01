跨年「聽A-Lin的話」 超簡短致詞被讚爆...台東縣長回應了

台東縣長饒慶鈴（右）「聽A-Lin（左）的話」，超簡短致詞獲得高度讚賞。（圖／翻攝自A-Lin 920、饒慶鈴臉書）





2026台東跨年演唱會「東！帶我走」昨（12/31）在台東市國際地標登場，由天后張惠妹當總導演，邀來戴愛玲、A-Lin等實力派歌手演出，吸引現場10萬人、線上30萬人觀賞，大獲好評，其中台東縣長饒慶鈴的「超簡短致詞」獲得高度讚賞，而饒慶鈴今（1）日也對昨晚的跨年晚會做出回應。

昨晚饒慶鈴在倒數前站上舞台，被眾天后們包圍的她，先是對身旁的張惠妹及A-Lin鞠躬，準備致詞時，A-Lin笑稱「縣長你好像只有幾秒啊！2分鐘，要正常發揮」示意她不要講太多，張惠妹則是在一旁要饒慶鈴說一下話。

廣告 廣告

饒慶鈴簡短表示，很高興現場的朋友選擇了台東，真的很有眼光，還是要說一些祝福的話，感謝大家2025最後一天選擇台東，大家可以把一整年的疲憊留在這裡，我們會用愛環抱你、展望2026，最後把倒數留給大家、把嗓音留給妹神。此時A-Lin再補一句「正確！」逗樂觀眾。

饒慶鈴登台時間僅有短短不到5分鐘，不廢話、不邀功的簡短致詞，也獲得網友盛讚。今日饒慶鈴回應關於昨晚的演唱會，坦言這次活動超越縣府預計的最大量，是台東縣政府有史以來最多的人數，已超過行政負荷，非常感謝來自全國各地的朋友，整晚秩序良好、沒有發生任何公共意外，展現高度公民素質，未來台東縣政府會繼續努力，也謝謝「台東的女兒」阿妹、A-Lin以及所有跨年卡司，「因為你們的投入，讓我們跨年晚會更增添色彩。」

更多東森新聞報導

天公不做美！台東2026首道曙光槓龜

東森陪你跨年／迎2026新年信義區民眾擠爆！刺客教條也現身

東森陪你跨年／跨年煙火「在我家窗前炸開」 民眾驚嚇尖叫

