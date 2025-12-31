跨年、蔡依林演唱會還有路跑！ 北市府扛三重挑戰

台北市長蔣萬安要求所有局處首長跨年夜全程待命。（圖：蔣萬安臉書）

台北市信義區周邊活動今天（31日）可說是一檔接一檔，沒有冷場！晚間將同時舉行多場大型活動，包括蔡依林演唱會、跨年晚會，緊接著還有2026年元旦升旗路跑登場。對此台北市長蔣萬安要求市府團隊全面戒備，所有局處首長待命，以最高標準因應跨時段、跨場域的龐大人流，確保交通、治安與安全措施萬無一失。

蔣萬安在今年最後一次市政會議中指出，晚間市府周邊活動密集，是一次重要的實戰考驗，相關局處須派員進駐應變中心，隨時掌握狀況並即刻回應。他強調各單位除守好責任區域外，也要加強橫向聯繫與跨局處協作，保持資訊暢通。

蔣萬安透露今年跨年晚會，特地邀請韓國傳奇女團KARA睽違12年來台演出，爆料已經有海外粉絲像是韓國、香港都說要來台灣跨年。另外未來還包括1月2日BABYMONSTER台北小巨蛋演唱會，以及後續大巨蛋金唱片、TWICE等大型演出，市府也將持續結合觀傳局、北捷等單位，推出城市應援與行銷。