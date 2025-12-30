跨年＋Jolin雙夾擊！北市YouBike65站停租借 3階段交通、停車管制

【記者張綵茜／台北報導】「2026台北最HIGH新年城」跨年晚會將於明（31日）晚間登場，鄰近台北大巨蛋同步舉辦蔡依林演唱會，預估信義計畫區湧入大量人潮，台北市交通局將實施YouBike停站、三階段交通與停車管制，提醒用路人提早改道。

「2026台北最HIGH新年城」將於2025年12月31日晚間至隔（2026年）1月1日凌晨，在台北市政府前市民廣場登場，鄰近的台北大巨蛋同日晚間也將舉辦歌手蔡依林（Jolin）跨年演唱會，預計吸引大批人潮湧入信義區計畫區，台北市交通局宣布邊實施階段性大規模交通管制。

YouBike65站暫停營運

台北市交通局指出，31日下午5時起，信義計畫區周邊40處YouBike站點將暫停營運；晚間7時起，再增加光復南路、菸廠路口等25處站點，合計65站暫停營運。管制期間，可前往富台公園、松山家商、龍門廣場、捷運大安站2、4號出口及台北醫學大學等6處導引停車站借還車；上述暫停營運站點將於2026年1月1日凌晨3時起陸續恢復正常。

YouBike站點跨年夜分階段暫停營運。台北市交通局提供

3階段交通管制

交通局表示，31日晚間7時起，信義計畫區將實施3階段交通管制，警方並將視現場車流狀況彈性擴大管制範圍。

第一階段管制時間為晚間7時至8時，管制範圍為松仁路以西、信義路以北、基隆路與逸仙路以東，以及忠孝東路以南所圍區域，管制期間採「車輛只出不進」。

第二階段自晚間8時至10時，除延續第一階段管制範圍外，另納入逸仙路（忠孝東路至仁愛路）及仁愛路（光復南路至逸仙路）路段，全面禁止車輛進出。

第三階段則自晚間10時起至翌日凌晨3時，進一步擴大管制範圍，包含忠孝東路5段236巷、松德路168巷、松德路、信義路（松德至松仁、莊敬至基隆、基隆至光復南路北側慢車道）、松仁路、莊敬路、光復南路（忠孝東路至仁愛路）及忠孝東路（光復南路至松信路）所圍區域，全面禁止車輛進出。

跨年夜信義計畫區實施三階段交通管制，將視現場狀況擴大範圍。台北市交通局提供

3階段停車管制

交通局停管處指出，停車管制範圍包括光復南路以東、忠孝東路以南、忠孝東路五段236巷、松德路、松仁路以西，以及信義路、莊敬路以北所圍區域，管制期間全面禁止停車。

分時管制方面，12月31日晚間6時起，大巨蛋地下停車場禁止車輛進入停放，僅開放由菸廠路駛離；晚間7時起，管制區內各停車場僅開放車輛離場；晚間8時起，府前廣場、松壽廣場及信義廣場（松廉路出口）等3處停車場將實施出場管制；晚間10時起，信義廣場（信義路出口）、忠信公園、興雅國中、信義三張里、災害應變中心、信義國小及松山高中等7處地下停車場出入口，也將配合實施出場管制措施。

此外，為配合散場接駁公車行駛及車流疏散，松德路（信義路至虎林街）、光復南路（信義路四段至光復南路561號）東側停車格、仁愛路四段（369號至387號）、仁愛路四段（敦化路至延吉街口）、基隆路二段（22號至吳興街口站西側候車亭）、延吉街（市民大道至信義路）、松信路（松隆路至忠孝東路）、忠孝東路五段236巷、松德路168巷、忠孝東路七段（興中路至忠孝東路七段487巷）及部分機車停車區，均列為路邊禁止停車管制路段。

停管處提醒，管制區內若有車輛未能於管制時間前駛離，須待2026年1月1日凌晨3時後才能離場；活動期間，管制區內公有停車場將配合調整收費費率。

跨年夜管制區內公有停車場將配合調整收費費率。台北市交通局提供

塞車路段

交通局交管處提及，跨年晚會前後各主要幹道將出現較多車流，易壅塞的平面道路有基隆路、市民大道、忠孝東路、仁愛路、信義路、光復南路、敦化北路、八德路及辛亥路等；高架、快速道路及聯外橋梁以市民高架、建國高架、信義快速道路、環東大道、堤頂大道、麥帥一二橋、大直橋、福和橋、永福橋等車流較多。

此外，交管處提醒，大直美麗華、陽明山仰德大道、木柵動物園貓空等地區周邊道路也有車多現象。

因應跨年與演唱會人潮，交通局建議「搭捷運、不開車」，降低塞車風險。圖為2025跨年晚會／莊宗達攝

配合跨年活動，信義計畫區周邊YouBike站點分階段暫停營運，最多達65站。莊宗達攝

