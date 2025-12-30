跨年2地防雨彈！元旦冷氣團發威「急凍剩6度」 回暖時間曝光

生活中心／朱祖儀報導

氣象署指出，中南部較有機會看到曙光。（圖／氣象署）

明（31）日就是跨年夜，不少人已經準備出門看煙火。但中央氣象署提醒，北、東部雲多有雨，出門要記得攜帶雨具，強烈大陸冷氣團將在元旦報到，週五至週六清晨是最冷時刻，部分區域可能下探6度，但是否達到寒流等級仍需觀察。而想要迎接2026年第一個曙光的民眾，氣象署建議到中南部平地有機會看到曙光。

氣象署預報員林定宜指出，明日受到東北季風影響，北部、東半部高溫僅19至20度，其他地區為24至26度，西半部及東半部低溫僅17度，中南部要留意日夜溫差大。另外，基隆北海岸、大台北山區有局部大雨，桃園以北及宜蘭也有局部短暫雨機率，民眾出門最好要攜帶雨具。

北部跟東北部要留意較大雨勢。（圖／氣象署）

林定宜提醒，強烈冷氣團將在元旦報到，週五晚間至週六清晨是最冷時刻，西部及東半部低溫下探10至11度，花東地區也只有13至14度，局部近山區更有機會降至6度。由於週四、週五水氣偏多，因此週五北部、東北部1500至2000公尺高山，及中部、東部3000公尺以上高山有局部降雪或結冰機率。

週日冷氣團減弱，各地氣溫回升，苗栗以南地區要留意日夜溫差大，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。到了下週一、二又有另一波冷氣團影響，北部、東部天氣天冷，可能在下探11度左右，民眾須做好保暖措施。

