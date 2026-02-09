跨年20萬人同時上線不塞車 中華電靠這招立功
[Newtalk新聞] 愛立信與中華電信攜手於2026年台北101跨年晚會現場部署愛立信AIR 3284三頻分頻雙工（FDD）Massive MIMO無線設備，整體網路容量提升3倍，成功應對活動現場瞬時暴增的數據流量，為現場數萬名中華電信用戶提供順暢、穩定的網路體驗。此次部署為台灣電信商首次導入三頻FDD Massive MIMO，更是首次在東北亞地區電信商的商用網路中實證該技術。
面對跨年活動現場約20萬人的高密度聚集與瞬間流量暴增帶來的網路挑戰，透過部署愛立信最新AIR 3284無線設備，成功協助中華電信在極端動態且高負載的情境下，有效緩解網路壅塞並持續提供穩定網路連接，確保關鍵倒數時刻的即時分享、直播串流與社群互動順暢無阻。
中華電信網路分公司總經理賈仲雍表示：「面對跨年夜等高流量大型活動，中華電信的首要任務是確保用戶享有穩定且高品質的行動網路體驗。透過與愛立信合作導入先進Pre-6G FDD Massive MIMO技術，我們成功在台北跨年活動現場因應高負載挑戰，為觀眾提供穩定高速的網路服務，也為未來的網路部署與服務升級提供關鍵的參考典範。」
愛立信AIR 3284無線設備專為高容量情境所設計，可滿足對行動網路上行效能有高度需求的應用情境。針對5G網路，AIR 3284可支援智慧波束成形（Beamforming），強化訊號品質並提升基地台邊緣效能，本次測試結果顯示，智慧波束成形可有效提升信號品質；此外，其支持上下行多用戶MIMO（MU-MIMO）功能，可同時承載並服務更多用戶的網路流量。
台灣愛立信總經理周大企表示：「愛立信很高興能協助中華電信應對大型活動期間的網路挑戰，我們的創新技術不僅持續為電信商帶來全新解決方案，更協助電信商因應數據流量成長需求，在既有頻譜資源下提升網路容量與效能，同時加速網路現代化並降低營運複雜度。透過整合三大主要FDD頻段的Massive MIMO，台灣電信商有機會更彈性地部署與優化網路，在兼顧投資效益的同時，透過網路現代化提升用戶體驗並強化長期競爭力。」
FDD Massive MIMO技術具備高度延展性，除可進一步導入至重點大型場館，也可結合行動基地車作為活動期間的即時網路支援方案，強化大型活動與高流量情境下的整體網路品質。FDD Massive MIMO作為6G網路的關鍵技術，中華電信與愛立信也計畫於未來擴大部署，持續提供更穩定的用戶體驗，也為未來6G發展奠定基礎。
愛立信將於2026年世界行動通訊大會（Mobile World Congress, MWC）展出此次合作中的FDD Massive MIMO無線設備系列，顯示其在高容量應用的潛力，也標誌著行動網路將加速邁向現代化，朝向更智慧、可擴展，且支援多元需求的未來演進。
