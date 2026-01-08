跨性別姊妹要當兵？網紅愛里親揭免役心路：程序繁瑣難想像

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

台灣跨性別YouTuber愛里，2017年赴泰國完成性別重置手術，正式以女性身份生活。去年她代表台灣前往泰國參加國際跨性別選美大賽並拿下第4名佳績。近日有網友提出「變性女生是否仍需服兵役？」的疑問，她在影片中公開自身經歷，直言雖然最終獲得免役，但整個過程「遠比想像中複雜」。

愛里拍片回應網友提出「變性女生是否仍需服兵役？」的疑問。（圖／翻攝自愛里IG）

愛里透露，在手術前她就收到徵兵通知。雖然外觀已呈現女性特徵，但依規定仍必須到場接受體檢。她回憶，自己站在一群役男中顯得格外醒目，卻只能硬著頭皮完成程序。

為了爭取免役，她準備了2份重要文件，一是長期接受荷爾蒙治療的醫療紀錄，二是精神科醫師開立的「性別不安（GID）診斷證明」。然而，她強調並非只要提交資料就能立即免役，軍方還會安排精神科醫師進行複檢，從心理到生理都要再度評估。

這段流程前後耗時約半年，結果未出爐前她始終心懸不安。最終在嚴格審查後，才獲得正式免役判定。她希望透過自身經驗分享，讓更多跨性別者理解兵役制度的實際程序，減少面對徵召時的焦慮。

