跨性別悼念日成大溫暖點燈 以理解與支持陪伴多元性別前行

十一月廿日是國際跨性別悼念日，成功大學日前舉行國際跨性別悼念日點燈活動。今年邁入第十二年，超過五十位學生、教職員與社區民眾在微涼秋夜齊聚，以燭光悼念遭受暴力奪去生命的跨性別者，也以行動表達對多元性別族群的支持與祝福。主辦單位期盼社會能以理解取代偏見，共同打造能讓每個人安心做自己的友善環境。

成大跨性別悼念日活動由成大性別友善社團「TO．拉酷社」與性別平等教育委員會自二０一四年共同舉辦，每年於悼念日前後透過點燈儀式提醒社會看見跨性別者的生命處境。今年同樣邀集校內外夥伴一同緬懷，也期望透過溫暖燭光，傳遞「理解、尊重、同在」的核心理念。

成大學務長洪良宜教授表示，人人生而平等，沒有人應該因性別認同而被歧視。成大近年持續推動性別友善政策，包括增設性別友善廁所、於東寧校區宿舍提供性別友善住宿空間，全力讓校園成為全國最友善的多元性別環境之一。

「TO．拉酷社」社長江佳芮指出，跨性別者在全球仍承受高度的汙名與暴力，僅在美國，每年仍至少有十餘位跨性別者因性別認同遭非自然死亡。她呼籲大眾在社群媒體資訊紛亂的時代，更應以理性與包容面對性別議題，不論立場為何，每個人都值得被理解。

前任社長顏梓航亦分享近期社群平台因誤解而引發的仇恨資訊，讓跨性別族群深受其害。他提醒，真正需要被看見的是跨性別者的現實生活，而不是被投射的恐懼。跨性別者和你我一樣，有血有肉、有靈魂、有愛。他並鼓勵因網路言論感到受傷的族群成員適時休息、向身邊支持的人尋求力量。

體健休所徐珊惠教授也到場表達支持，她提到國際體育賽事近年出現不利跨性別者的規範，提醒大眾不應忽略政策背後可能造成的壓迫，更不應以「維護競賽公平」之名犧牲多元性別者的權益。

性平會承辦人吳怡靜回憶，早期活動常面臨海報遭撕毀等挑戰，但多年來校園支持多元性別的力量愈來愈堅實，也讓團隊愈發堅定。「希望有一天不再需要特別倡議，因為尊重與平等已成為社會日常。」