跨性別手術新里程 高雄長庚完成首例單孔達文西腹膜陰道成形術

高雄長庚醫院跨性別醫療團隊完成全台首例「單孔達文西腹膜陰道成形術」，醫療團隊與3名個案今舉行記者會。（圖：溫蘭魁攝）

國內跨性別手術新突破，高雄長庚醫院跨性別醫療團隊繼去年完成亞洲首例「多孔達文西腹膜陰道成形術」之後，今年再完成「單孔達文西腹膜陰道成形術」，並結合整形外科隱藏手術疤痕，不僅大幅降低術後疼痛與併發症的風險，也為跨性別女性打造完整且自然的外觀。（溫蘭魁報導）

跨性別個案Ｙ小姐雖然有個男性的身體，但，從小就認為自己是女生，身體特徵與內在的認知背道而馳，身心的矛盾讓他長期陷入痛苦之中。

跨性別手術也就是以前說的變性手術。高雄長庚醫院跨性別醫療團隊負責陰道重建的泌尿科醫師陳柏諺指出，單孔達文西手術是透過肚臍單一微小切口與會陰部進行雙向貫通，取用「腹膜」來重建陰道，再將患者的龜頭和包皮組織打造成陰蒂和小陰唇，陰囊則塑形成大陰唇：「『腹膜』就是所謂的腹部裡面包含在器官表面的一個潤滑的組織，我們把它從一個碗狀變成一個倒Ｕ的形狀，就是把它重塑變成一個陰道的形狀，所以在去年的時候，我做的都是多孔的手術，到今年開始有這個單孔機械手臂的手術，只要2.8公分的傷口，就可以有4支器械在裡面靈活的運用。」

泌尿科醫師陳柏諺（圖右）與整形外科醫師蔡岳儒（圖左）說明「單孔達文西腹膜陰道成形術」。（圖：溫蘭魁攝）

陳柏諺醫師表示，以腹膜取代過去使用結腸來重建陰道，最大的好處是減少腸子損傷，也比較不會有分泌物和異味，這也是台灣今年六月獲准單孔達文西手術後，全台甚至全亞洲完成的第一例跨性別單孔達文西腹膜陰道成形術。