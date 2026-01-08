跨性別網紅愛里回應變性是否要當兵 超複雜流程曝

台灣知名跨性別網紅愛里，在2017年完成變性手術成功轉變為女性身分。（圖／翻攝自Instagram／allie.liao）

台灣知名跨性別網紅愛里，在2017年赴泰國進行變性手術，成功從生理男性轉變為生理女性的身分，她也以勇敢做自己的形象獲得許多粉絲支持。近日愛里回應網友提問變性後是否需要當兵，她透露雖然結論是不用，但取得免役程序其實相當複雜。

愛里6日在社群平台Instagram上傳一則影片，回應有不少網友好奇的問題「變性女生需要當兵嗎？」，她坦言自己在動變性手術之前就接到兵單，當時跟其他役男一樣去做體檢，但唯一不同的是，她是以打扮很女性的樣子現身，所以在排隊的時候就格外顯眼。

而愛里體檢時有攜帶一些證明，像是她正在做荷爾蒙治療，還擁有GID精神證明代表她已經清楚覺得自己是女生；不過，愛里進一步說明，醫師看完這些證明，並不會直接讓人免役，接下來會另外安排軍方的精神科醫師，「重新再幫妳全部做一次檢驗」。愛里透露，結果等了6個月左右，她才確認自己是免役的。

事實上，愛里在完成變性手術後，就立志要拿下台灣第一個跨性別選美冠軍，讓社會重新看見跨性別者的溫柔、堅強和閃亮，她在2025年國際跨性別選美比賽奪下第4名，雖然她內心感到遺憾，但也大方肯定對手們的優秀，並坦言「我也誠實地面對自己，我還有許多不足」。

