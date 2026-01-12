跨性別網紅爆染愛滋！就診紀錄疑外流 同行昔曝他「背長滿藤壺顆粒」

擁有約300萬粉絲的大陸跨性別網紅「起床了小澈」近日陷入爭議。（圖／翻攝自微博）

擁有約300萬粉絲的大陸跨性別網紅「起床了小澈」近日陷入爭議。有網友在他的直播畫面中發現疑似抗HIV藥物的包裝瓶。據悉，該藥物為HIV-1感染初治患者使用的處方藥，依法須由醫師開立處方，引發外界高度關注。對此，小澈隨即回應稱「不知道藥物來源」，但因涉及處方藥性質，仍在網路上掀起大量討論。

綜合陸媒報導，除了藥物疑雲，網路上還流出一份疑似來自東莞市第九人民醫院（東莞市傳染病醫院）的就診紀錄。該紀錄顯示，患者身分證字號開頭與小澈戶籍地一致，且就診時間與其小帳號曾發布的留置針自拍時間高度重合。紀錄內容指出，患者於2024年9月6日被診斷為梅毒。

面對輿論發酵，小澈於社群平台發文反擊，指控外界造謠毫無底線，並強調自己並不清楚該物品為何物，同時在粉絲群中呼籲「不信謠、不傳謠」。然而，對於外界提出公開體檢報告或透過直播驗血自證的建議，小澈並未回應，也未說明藥物來源與就診紀錄之間的矛盾。

此外，從2025年底至2026年初，陸續有多名網紅在直播中提及小澈背部皮膚狀況異常，形容其皮膚粗糙、布滿有如「藤壺」的顆粒狀突起，並聲稱活動時需以化妝品遮蓋。

值得注意的是，小澈4日曾以「一日店長」身分出席線下活動，與粉絲近距離互動，也引發部分網友質疑其健康審核機制。對此，東莞市衛生健康局表示，醫療紀錄涉及個人隱私，相關真實性與外流原因，將進一步調查釐清。

