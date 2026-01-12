跨性別網紅爆染愛滋！就診紀錄疑外流 官方介入調查病歷真偽

中國跨性別網紅小澈遭質疑染病、體檢報告造假。（翻攝自起床了小澈微博）

在抖音擁有近300萬粉絲的中國跨性別網紅小澈（李俊宏），近日直播背景疑似出現抗愛滋藥物，儘管事後小澈公開體檢報告自清，卻被網質疑修圖，加上另一名網紅去年直播時，形容小澈背上的「藤壺」多到螞蟻都會迷路的程度，其健康狀況引發大量質疑。隨後一份疑似小澈確診梅毒的就診紀錄開始流傳，引起當地衛生單位注意，已介入調查釐清病例真實性。

面對觀眾質疑使用抗愛滋病毒藥物，小澈第一時間在微博否認並痛斥造謠，強調自己對相關藥物毫不知情。然而沒過多久，一份疑似小澈的就診紀錄就在網路瘋傳，顯示其在2024年9月6日確診梅毒，由於患者資料與小澈相符，再次引發網友揣測，中國衛生單位注意到此事後也介入調查，釐清病例真實性及外流管道。

廣告 廣告

為平息風波，小澈馬上公開體檢報告，證明HIV、梅毒項目檢查都呈現陰性反應，但很快有網友稱體檢截圖有明顯修圖痕跡，更有人貼出疑似修圖編碼紀錄，加上小澈遲遲沒有補上紙本報告，讓染病風波越燒越旺。

另外小澈去年與其他網紅的直播片段也被挖出，其中一名網紅小黃豆曾公開吐槽，「我要是清潔員，我第一件事就是去你家給你那個後背的藤壺，給你摳一摳，掃一掃擠一擠。上一次我見你了，我以為網上是謠傳，結果外面非得穿一層紗，一到KYV一脫下，果然螞蟻進去都會迷路的，藤壺一姐，我說這麼熱的天外面非得穿一層紗，這個藤壺諸葛亮進去都會迷路的境界…」讓小澈聽完面有難色。

更多鏡週刊報導

王祖賢罕見公開露面 首度鬆口「巔峰引退原因」大小眼引粉絲關切

整過頭？明日花綺羅「缺牙拜年」畫面曝光 醫猜手術1步驟出問題

二寶爸「租屋當砲房」激戰東區餐廳千金 偷情愛巢藏情趣內衣+多種玩具