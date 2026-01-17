跨性別者擬由免役改列替代役體位 人權會籲國防部暫緩修正

國家人權委員會16日表示，針對國防部近期預告修正「體位區分標準」，將向國防部及內政部等主管機關提出意見書，呼籲暫緩推動草案中擬將雙性人和跨性別者納入替代役規劃，並先進行人權及性別影響評估，同時改善及建立性別友善的軍事體系與環境。

國防部去（2025）年12月預告修正體位標準，擬藉此提高免役門檻，未來只有BMI大於45或身高144公分以下者才能免役。

此外，「兼具男女兩性外性徵者」、「性染色體異常者」以及「性心理特定狀況經診斷確定者」等原本列為免役族群，也擬改為須服替代役；若已至戶政機關完成性別變更登記者，則可保留免役身分。

廣告 廣告

人權委員會指出，雖然為因應台灣免役率偏高及國際安全威脅，當前確實有重新規劃常備役與替代役人力的需求，但根據監察院與行政院報告，過往經體檢判定免役者中，雙性人與跨性別女性僅分別占0.0005%及0.045%，並非造成免役率偏高的主要原因。

人權會認為，現行徵兵檢查及體位判定等制度上缺乏性別友善機制，主管機關也未提出預防或降低人權侵害的配套措施，若將跨性別群體均納入替代役，恐加劇其人性尊嚴、人格權與人身安全等人權風險；此外，草案也未說明變更體位分類及改變權利義務等理由，有違明確性原則。

國防部日前說明，台灣役男免役比例約16%，較新加坡、南韓等同樣實施徵兵的亞洲國家高。考量醫療科技進步下，部分疾病已能有效治癒或控制，因此決定修正體位區分標準，以符合國家政策及兵役公平。國防部強調，各界若對於公告內容有任何意見或修正建議，可於45日內提出陳述意見或洽詢。