跨性別者、間性人免役改替代役 民團憂引發歧視霸凌

國內爆發藝人閃兵潮，偽造醫療紀錄，現行的體位判定標準挨轟過於鬆散，國防部決定大幅提高免役門檻，預告《體位區分標準修正草案》，一但修法通過，未來只有BMI大於45或身高144公分以下才能免役，引來外界質疑，國軍嚴重缺兵，身高過矮也得當兵，國防部長顧立雄17日親上火線回應。

國防部長顧立雄表示，「常備役的體位就是150公分，然後身高沒有限制，150之下是不是要服替代役那個部分，那這是由內政部他們來律定。」

這次修法草案也出現爭議內容，像是跨性別者與間性人，又稱雙性人，過去被列為免役體位，但修法卻取消，只保留已變更法律性別者能夠免役，其餘的都改列替代役。

消息一出，人權團體表達反彈聲浪，指控修法會衍伸更多霸凌與歧視。

台灣性別不明關懷協會理事長吳伊婷認為，「雖然跨性別者登記性別是男性，但是他跟所謂的一般大家認識男性是不一樣的，這些人的狀況，如果他到這些需要大通鋪，或是需要比如說訓練環境需要就是，甚至比如說一起洗澡這種地方之下，這種地方對於跨性別者或是間性人是非常危險的。」

根據台灣伴侶權益推動聯盟統計，因性別認同不一致而免役，平均每年約80人，吳伊婷認為，替代役在成功嶺受訓，等同接受軍事化管理，跨性別女性得面對大通鋪住宿，醫療資源不足、淋浴共浴的可能性，以及長官、鄰兵若是性別不友善，都可能造成跨性別者、間性人，在服役期間身心潰堤。

民進黨立委陳冠廷說道，「那政策的調整之後，每一位國民、每一位公民，都必須要遵守相關的法令規章，那不應該有特殊案例。」

國民黨立委李彥秀指出，「任何性別取向在軍中或職場，都不應該受到性別歧視跟霸凌，無論是服替代役或者是一般兵役。」

吳伊婷表示，已接獲多位民眾陳情，不排除採取行動，向國防部、內政部表達訴求，立委則強調，服兵役是國民應盡義務，但國防部也應聽取外界意見，建構性別友善的服役環境。