跨性別華女武士刀「殺妻」 一級謀殺罪成立

2024年7月18日，受害者母親黃喜薇（Hsi Wei Huang，音譯）拿著從兇嫌手中搶過來的武士刀，走在大街上尋求幫助。（本報資料照片）

跨性別華女黃薇茜（Weichien Huang，音譯）使用武士刀殺死妻子費晨晨（Chen Chen Fei，音譯），砍傷岳母黃喜薇（Hsi Wei Huang，音譯）案，陪審團經過一天多的商議，28日裁定黃薇茜一級謀殺罪，以及企圖謀殺岳母罪成立。黃薇茜恐被判囚終身。而本案的庭審，也揭開這起悲劇背後不為人知的事，包括辯方律師認為，岳母黃喜薇不認同黃薇茜的跨性別身分 。

波莫那洛杉磯縣高等法院的陪審團做出以上判定。今年45歲的黃薇茜，2024年7月18日在與妻子共同居住、位聖迪馬斯市（San Dimas）家中，用武士刀殺害47歲妻子費晨晨。屍檢報告顯示，費晨晨身上有13處刀傷。陪審團另外還裁定，黃薇茜兩項輕罪成立，即傷害配偶及毀壞無線通訊設備，這兩項罪行與2023年5月對費晨晨的家暴案有關。

黃薇茜是跨性別女性這一點，一直到今年10月陪審團庭審才揭開。根據本報29日獲得的法庭文件，檢辯雙方在篩選陪審團時，曾將「該案涉跨性別女性，這是否影響公正評判能力？」等問題納入篩選過程。

死者母親稱兇嫌「女婿」 律師認故意說錯

而在庭審過程中，受害者的母親黃喜薇似乎不認同黃薇茜的跨性別女性身分，多次稱黃薇茜為「女婿」。對此辯方律師稱，黃喜薇是故意「說錯黃薇茜的性別」。

黃薇茜可能面臨終身監禁，她的刑期將於11月3日（周一）宣判。

負責該案的洛杉磯縣檢察官薩利比（Brittany Saleeby）在24日的結案陳詞中告訴陪審團，黃薇茜「憤怒、危險、暴力且控制慾強」，稱費晨晨的死是「蓄意攻擊」。而辯護律師科爾（Magaly Cole）則反駁，她的當事人應該被判較輕的過失殺人。

本案最大爭論點，在檢察官對黃薇茜指控的一級蓄意謀殺罪是否成立。庭審過程中，被告黃薇茜告訴陪審團，她為治療慢性疼痛，已服藥至少15年，並且對案發當天以及前後四天的事情「完全沒有記憶」。

在交叉詰問中，她表示平時將那把涉案的劍放在客廳，她共有兩把這樣的日本武士刀。她稱對劍刺入妻子身體的過程毫無記憶。

黃薇茜表示，在妻子死亡前，她最後記憶是傳簡訊給黃喜薇，勸說後者來美國。黃薇茜希望黃喜薇的到來，能幫助「控制妻子的行為」。當時，費晨晨已經提出離婚申請。

陪審團同時也聽取現年74歲的受害者母親黃喜薇證詞。她表示，自己每年至少會與女兒及被告（她稱之為「女婿」）同住三個月，期間目睹兩人發生過數次「相當激烈」爭吵。

被告曾恐嚇岳母 生日即死期

黃喜薇作證說，她深夜被女兒房間傳來的聲音驚醒，她隨即衝進房內時，看到被告手持長劍，而女兒倒臥在血泊中。她稱，被告接著多次用劍砍向她，並對她說，即將到來的生日「將是妳的死期」。之後，黃喜薇奮力奪下長劍並逃出屋外求助。

檢察官在庭審中，展示一段2022年的Youtube視頻，由被害人費晨晨錄製。視頻顯示黃薇茜向費晨晨揮舞棍棒，用英文和中文喊著，「你去死吧，你真噁心。」

論辯「無意識」 是否免罪通行證

而黃薇茜的辯護律師科爾反駁，這是非自願過失殺人案（involuntary manslaughter），並指出此類罪行指的是「在行凶者無意殺人、且處無意識或精神受損狀態時，所發生的死亡事件」。

科爾表示：「無意識（unconsciousness）並不代表人一定是倒地睡著或無法動彈。」她告訴陪審團，陪審員們收到的最關鍵指示，是關於「因自願性服藥或飲酒導致無意識狀態」的情況。她強調，這不是「免罪通行證」，而是「考量被告當時的心理狀態」。

科爾指出，黃薇茜並沒有試圖逃跑或掩蓋證據；當洛杉磯縣警局警員抵達時，她仍在屋內、躺在自己的床上。

「她當時正處醫療危機之中。」科爾說。「證據不會顯示她有自殺意圖」，而是「她當時陷入嚴重的醫療狀況」。

針對檢方稱黃在妻子死亡後，吞下一瓶藥丸企圖自殺的說法，科爾反駁，這種說法「毫無道理」，因為當局趕到現場時，黃幾乎處呆滯無反應狀態，最後甚至被送醫插管治療。

