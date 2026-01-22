「跨性別」女星打賭慘輸！竟被罰「吃狗屎」 揭曉味道：還不錯

百白（中）挑戰「跨性別」演技太神，幕後人員竟認不出她是女的。彼此影業提供

百白在《何百芮的地獄戀曲》飾演跨性別網紅「妖孽老娘」，因與郭書瑤飾演的「何百芮」打賭輸，被罰吃狗大便，百白無奈大笑表示：「美術道具做得太逼真了，無論是外型或觸感都過完美還原。」但百白被激起勝負欲，決定一口吃下，最後搞笑表示：「好險…是花生巧克力口味的…還不錯…」

而這次挑戰飾演「跨跨跨性別」，要扮演一名想成為女性的跨性別男網紅，這讓生理女性的百白開心表示感謝劇組的厚愛，「讓我又再度的超越性別框架中的框架，成為了一個全然自由的演員了！」但她也同步爆料片場有個幕後工作人員真的以為百白是男性，「我甚至還跟他拍過兩支片耶。」

此外，高英軒首次挑戰演出男同志經紀人，與郭書瑤有多場對戲，他直呼：「開拍之後才知道導演玩這麼大，每天都在想要如何跟上大家，呈現更有趣的表演效果。」也很感謝這部戲可以讓他盡情展現自己的瘋狂提升到極限。高英軒也有參考楊祐寧主演經典同志喜劇《17歲的天空》，「像他們一樣奔放、華麗但又不要太過頭。」

高英軒（左）首次挑戰演出「華麗男同志」角色。彼此影業提供

而他也誇讚郭書瑤反應超快，簡直像是自動導航的「噴射機」，「別說什麼看不到車尾燈了，我根本是開車追飛機，很不容易啊」。 《何百芮的地獄戀曲》於八大戲劇台、MyVideo、Netflix播出。



