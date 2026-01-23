跨文化交流 花蓮新住民包菲律賓粽

活動合影

讓新住民彼此交流，移民署北區事務大隊花蓮縣服務站辦理「家庭教育及法令宣導活動」，除了宣導反詐觀念，也讓新住民們一起製作「菲律賓粽」，用美食認識不同的文化。

活動邀請菲律賓新住民林子怡擔任講師，她表示，Pampanga Tamales 起源於墨西哥傳統料理，最早可追溯至中美洲馬雅與阿茲特克文明，後經西班牙殖民時期的大帆船貿易傳入菲律賓，在邦板牙省（Pampanga）落地生根。當地人改以糯米取代玉米粉，加入花生、雞肉、蛋與濃郁椰奶，包裹在香蕉葉中蒸製，發展出甜鹹交織、香氣層次豐富的菲律賓版粽子，也是菲律賓慶餐桌上不可或缺的經典美食。來自越南的阿雪就說，Pampanga Tamales 吃起來像臺灣的碗糕，口感很特別。



服務站主任胡朝仁表示，透過生活化的課程設計，讓新住民家庭在輕鬆互動中認識彼此文化，促進理解與共融，同時也藉此機會向新住民朋友進行反詐等宣導。